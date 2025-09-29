Главнокомандующий вооруженных сил Швеции рассказал о вероятности сбития российского самолета в случае нарушения воздушного пространства. Он не исключает, что шведские военные могут оказаться в ситуации, когда будет принято решение сбить самолет-нарушитель.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий шведского главнокомандующего Михаэля Классона в интервью телеканалу SVT.

Смотрите также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

Что в Швеции говорят о сбивании самолетов-нарушителей?

Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран НАТО, но безнаказанно. В связи со все более острой ситуацией риторика тоже усилилась. Европейские страны, в частности Швеция, четко дали понять, что готовы защищать свои границы военным путем, если нарушения продолжатся.

Михаэль Классон не исключил, что шведские военные могут сбивать самолеты как последнее средство в случае серьезного нарушения. В частности, если не выполняются предупредительные сигналы.

Это решение должен принять именно пилот в соответствующем самолете,

– говорит он.

По мнению главнокомандующего, эскалацию никогда нельзя исключать, но пока это не является вероятным сценарием. "Я не думаю, что Россия хочет войны с НАТО. Считаю, что она стремится политически расколоть НАТО, показать наши слабости, использовать их и создать страх среди наших народов", – объяснил он.

Провокации со стороны Москвы: что известно?