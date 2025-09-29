В Швеции не исключают сбивания российских самолетов-нарушителей
- Главнокомандующий вооруженных сил Швеции Михаэль Классон заявил о возможности сбития российских самолетов в случае нарушения воздушного пространства страны.
- Шведские военные могут прибегнуть к сбиванию как последнему средству, если предупредительные сигналы не будут выполнены, хотя эскалация не является вероятным сценарием.
Главнокомандующий вооруженных сил Швеции рассказал о вероятности сбития российского самолета в случае нарушения воздушного пространства. Он не исключает, что шведские военные могут оказаться в ситуации, когда будет принято решение сбить самолет-нарушитель.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий шведского главнокомандующего Михаэля Классона в интервью телеканалу SVT.
Что в Швеции говорят о сбивании самолетов-нарушителей?
Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран НАТО, но безнаказанно. В связи со все более острой ситуацией риторика тоже усилилась. Европейские страны, в частности Швеция, четко дали понять, что готовы защищать свои границы военным путем, если нарушения продолжатся.
Михаэль Классон не исключил, что шведские военные могут сбивать самолеты как последнее средство в случае серьезного нарушения. В частности, если не выполняются предупредительные сигналы.
Это решение должен принять именно пилот в соответствующем самолете,
– говорит он.
По мнению главнокомандующего, эскалацию никогда нельзя исключать, но пока это не является вероятным сценарием. "Я не думаю, что Россия хочет войны с НАТО. Считаю, что она стремится политически расколоть НАТО, показать наши слабости, использовать их и создать страх среди наших народов", – объяснил он.
Провокации со стороны Москвы: что известно?
Напомним, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября.
Истребители кружили в Эстонии около 12 минут, пока НАТО не подняло в воздух итальянские F-35 для их перехвата.
В свою очередь, Минобороны России заявило, что их самолеты якобы не нарушали воздушное пространство Эстонии, осуществляя перелет из Карелии в Калининградскую область. Российские чиновники утверждают, что полет проходил "в соответствии с международными правилами", и маршрут "пролегал над нейтральными водами Балтийского моря".