Головнокомандувач збройних сил Швеції розповів про ймовірність збиття російського літака у разі порушення повітряного простору. Він не виключає, що шведські військові можуть опинитися в ситуації, коли буде ухвалене рішення збити літак-порушник.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар шведського головнокомандувача Міхаеля Классона в інтерв'ю телеканалу SVT.

Що у Швеції кажуть про збиття літаків-порушників?

Росія продовжує порушувати повітряний простір країн НАТО, але безкарно. У зв’язку з дедалі гострішою ситуацією риторика теж посилилася. Європейські країни, зокрема Швеція, чітко дали зрозуміти, що готові захищати свої кордони військовим шляхом, якщо порушення продовжаться.

Міхаель Классон не виключив, що шведські військові можуть збивати літаки як останній засіб у разі серйозного порушення. Зокрема, якщо не виконуються попереджувальні сигнали.

Це рішення повинен прийняти саме пілот у відповідному літаку,

– каже він.

На думку головнокомандувача, ескалацію ніколи не можна виключати, але наразі це не є ймовірним сценарієм. "Я не думаю, що Росія хоче війни з НАТО. Вважаю, що вона прагне політично розколоти НАТО, показати наші слабкості, використати їх та створити страх серед наших народів", – пояснив він.

Провокації з боку Москви: що відомо?