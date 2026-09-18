ЕС вновь не смог договориться о продлении санкций против России: осталось несколько дней

Европейские дипломаты в очередной раз провалили голосование по вопросу о сохранении санкций против российского руководства и близких к нему бизнесменов. Комитет постоянных представителей ЕС проведет еще одно заседание в понедельник, 21 сентября.

Против введения санкций проголосовали два государства. Об этом сообщает "Европейская правда".

Что известно о голосовании?

Срок действия действующих ограничений истекает уже в полночь во вторник, 22 сентября. Если к этому времени страны не найдут компромисса, почти три тысячи физических и юридических лиц, включая Владимира Путина и Сергея Лаврова, автоматически будут сняты с европейских санкционных списков.

Главным препятствием для принятия решения остается позиция двух стран – Словакии и Франции. Братислава категорически требует исключить из "черных списков" российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Неожиданно к этим требованиям присоединился Париж, который также настаивает на снятии ограничений с Усманова.

Послы собирались на встречу сегодня утром и не пришли к согласию. Было решено, что обсуждение продолжится в понедельник,

– рассказал один из европейских дипломатов.

По данным источников СМИ в дипломатических кругах, Париж планирует использовать исключение Усманова из списков для своеобразного обмена. Французские власти надеются таким образом освободить нескольких своих граждан, которые в настоящее время находятся в тюрьмах Азербайджана.

Напомним, что изначально действие персональных санкций должно было завершиться еще 15 сентября. Тогда послы ЕС согласились продлить их лишь на неделю, чтобы получить дополнительное время на переговоры.

Ранее Еврокомиссия предлагала продлить действие санкций сразу на год, чтобы избежать постоянного шантажа каждые 6 месяцев. Однако Словакия стала единственной страной, которая заблокировала эту инициативу.