Проти ухвалення санкцій проголосували дві держави. Про це повідомляє "Європейська правда".

Що відомо про голосування?

Термін дії чинних обмежень спливає вже опівночі у вівторок, 22 вересня. Якщо до цього часу країни не знайдуть компромісу, майже три тисячі фізичних та юридичних осіб, включно з Володимиром Путіним та Сєргєєм Лавровим, автоматично позбудуться європейських санкцій.

Головною перепоною для ухвалення рішення залишається позиція двох країн – Словаччини та Франції. Братислава категорично вимагає викреслити з "чорних списків" російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Несподівано до цих вимог приєднався Париж, який також наполягає на знятті обмежень з Усманова.

Посли збиралися на зустріч сьогодні вранці й не досягли згоди. Було домовлено, що дискусія продовжиться у понеділок,

– розповів один із європейських дипломатів.

За даними джерел ЗМІ у дипломатичних колах, Париж планує використати вилучення Усманова зі списків для своєрідного обміну. Французька влада сподівається таким чином визволити кількох своїх громадян, які наразі перебувають у тюрмах Азербайджану.

Нагадаємо, що початково дія персональних санкцій мала завершитися ще 15 вересня. Тоді посли ЄС погодилися продовжити їх лише на тиждень, щоб отримати додатковий час на переговори.

Раніше Єврокомісія пропонувала подовжити дію санкцій одразу на рік, аби уникнути постійного шантажу кожні 6 місяців. Проте Словаччина стала єдиною країною, яка заблокувала цю ініціативу.