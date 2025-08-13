Партнеры Украины обсуждают вариант смягчения санкций против России, если она согласится на полное прекращение боевых действий. Если же Россия нарушит перемирие, санкции немедленно вводятся снова.

Речь идет о постепенном ослаблении санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

При каких условиях союзники могут ослабить санкции против России?

По информации источников издания, речь идет о постепенном снятии ограничений, но только при условии соблюдения перемирия. Союзники надеются сначала достичь 15-дневного прекращения огня, в течение которого санкции будут оставаться в силе. Только после этого возможно более длительное и структурированное прекращение боевых действий.

Если же Россия нарушит условия перемирия, ограничения автоматически вернут в полном объеме.

В то же время источники в правительстве Италии отметили, что во время сегодняшней видеоконференции они будут требовать от президента США Дональда Трампа привлечь Европу к переговорам с Владимиром Путиным по Украине.

Он (Трамп – 24 Канал) просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений,

– рассказал итальянский дипломат.

Также, по данным Sky News, Рим планирует подчеркнуть необходимость четких военных, экономических и политических гарантий безопасности для Украины.