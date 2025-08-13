Речь идет о постепенном ослаблении санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Украина имеет 5 ключевых требований к переговорам на Аляске, – Politico
При каких условиях союзники могут ослабить санкции против России?
По информации источников издания, речь идет о постепенном снятии ограничений, но только при условии соблюдения перемирия. Союзники надеются сначала достичь 15-дневного прекращения огня, в течение которого санкции будут оставаться в силе. Только после этого возможно более длительное и структурированное прекращение боевых действий.
Если же Россия нарушит условия перемирия, ограничения автоматически вернут в полном объеме.
В то же время источники в правительстве Италии отметили, что во время сегодняшней видеоконференции они будут требовать от президента США Дональда Трампа привлечь Европу к переговорам с Владимиром Путиным по Украине.
Он (Трамп – 24 Канал) просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений,
– рассказал итальянский дипломат.
Также, по данным Sky News, Рим планирует подчеркнуть необходимость четких военных, экономических и политических гарантий безопасности для Украины.