Йдеться про поступове послаблення санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

За яких умов союзники можуть послабити санкції проти Росії?

За інформацією джерел видання, йдеться про поступове зняття обмежень, але лише за умови дотримання перемир'я. Союзники сподіваються спершу досягти 15-денного припинення вогню, протягом якого санкції залишатимуться чинними. Лише після цього можливе більш тривале і структуроване припинення бойових дій.

Якщо ж Росія порушить умови перемир'я, обмеження автоматично повернуть у повному обсязі.

Водночас джерела в уряді Італії наголосили, що під час сьогоднішньої відеоконференції вони вимагатимуть від президента США Дональда Трампа залучити Європу до перемовин із Володимиром Путіним щодо України.

Він (Трамп – 24 Канал) просив європейські країни збільшити військові витрати, тож ми маємо брати участь в ухваленні цих рішень,

– розповів італійський дипломат.

Також, за даними Sky News, Рим планує наголосити на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій безпеки для України.