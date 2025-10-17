"Не идеальное время": после разговора с Путиным Трамп сделал заявление о вторичных санкциях
- Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против России.
- Зато лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун планирует вынести на голосование законопроект о санкциях против России.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас "не идеальное время", чтобы вводить дополнительные санкции против прибыли России с энергоресурсов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.
Читайте также "Лазейка" исчезнет: ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против России
Введут ли США новые санкции?
Между тем лидер республиканского большинства в Сенате Соединенных Штатов Джон Тун придерживается другой позиции. 16 октября он заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.
Этот документ предусматривает введение пошлин для стран, импортирующих российские энергоносители, и применение вторичных санкций к иностранным компаниям, которые поддерживают российское энергопроизводство.
Все готово... Я думаю, что пришло время действовать,
– подчеркнул Тун.
По его словам, законопроект должны поставить на рассмотрение примерно в течение следующих 30 дней.
На заявление лидера сенаторов-республиканцев отреагировал Дональд Трамп. Президент объяснил, что Тун еще не знает о его телефонном разговоре с Путиным и что он расскажет об этом лидеру республиканцев.
Трамп убежден, что этот звонок может быть "настолько продуктивным", что политикам в конце концов удастся достичь успеха.
Поэтому я собираюсь поговорить с ним (с Джоном Туном, – 24 Канал) и спикером Майком Джонсоном. Я поговорю с ними чуть позже и расскажу им об этом. И мы примем правильное решение. Я не против ничего. Я просто говорю, что это может быть не идеальное время (для санкций, – 24 Канал),
– подытожил президент США.
Как прошел разговор Трампа с Путиным?
В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился около двух часов. В Белом доме сразу отметили, что диалог был продуктивным.
Политики договорились, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников стран. Дональд Трамп также заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште.
Украинскую делегацию во главе с Зеленским удивило заявление Трампа о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным и договоренности встретиться в Венгрии.