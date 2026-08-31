"Момент крайней срочности": в США призвали нанести удар по экономике России

Американский сенатор Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США как можно скорее принять законопроект о новых санкциях против России. Он назвал нынешний момент "чрезвычайно срочным" и заявил, что российская экономика находится в сложном положении.

По словам сенатора, новые ограничения могут существенно сократить доходы российской военной машины. Об этом он заявил в эфире CBS News.

Что предусматривает законопроект?

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США принять законопроект об ужесточении санкций против России. Документ ранее получил широкую двухпартийную поддержку в Сенате, где его одобрили 86 голосами против 11.

Это чрезвычайно срочный момент – Путин может попытаться эскалировать конфликт, но в то же время он находится в сложном экономическом положении. Такий санкційний закон, обмеживши потік доходів для його військової машини, може повністю подорвати його здатність вести цю жорстоку, кровопроливну війну,

– заявил Блюменталь.

Законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 предусматривает расширение полномочий президента США по введению новых ограничений против России.

В частности, документ позволит вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти или газа. При этом предусмотрены исключения для стран, которые импортируют менее 15% газа из России и сокращают эти объемы.

Их экономика находится на грани серьезного кризиса. Их ждет дефицит в 125 миллиардов долларов – 5% ВВП, а процентная ставка по государственному долгу достигает 14%,

– сказал сенатор.

Блюменталь также подчеркнул другие положения документа. Среди них – возможность вводить жесткие санкции против российских олигархов и финансовых учреждений, а также меры против российского "теневого флота".

Теперь законопроект должен пройти через Палату представителей. Блюменталь заявил, что очень надеется на достаточную поддержку демократов для его принятия.

По словам сенатора, во время недавнего визита в Украину он призвал президента Владимира Зеленского встретиться с членами Конгресса и лично обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что он – самый сильный защитник Украины,

– добавил Блюменталь.

Он также рассказал, что во время встречи Зеленский обозначил свои приоритеты, которые сенатор назвал "домашним заданием" для себя. По словам Блюменталя, на первом месте среди них был именно законопроект о санкциях против России.

Напомним, Германия также готовится объявить новые санкции против России после инцидента с дроном в Лейпциге. Канцлер Фридрих Мерц может объявить о соответствующих мерах уже в начале следующей недели.

Ожидается, что решение может быть приурочено к встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится во вторник в Ирландии. Берлин рассматривает ужесточение санкций против российских структур как один из вариантов ответа. В то же время в Германии не исключают и существенного увеличения поставок оружия Украине.

Конкретный перечень ограничений, которые может ввести правительство Мерца, пока не разглашается. В Берлине заявляют, что окончательные решения об ответственности России за инцидент будут приниматься после оценки результатов расследования.