США заблокировали финансовые сети "Хезболлы" и готовят новые санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о введении очередного пакета санкций против ливанской группировки "Хезболла" и ее финансовой инфраструктуры. Вашингтон вновь определил эту организацию как действующую непосредственно в интересах иранского режима и сил "Аль-Кудс".

Об этом сообщает Al Arabiya.

Что известно о новых санкциях США против "Хезболлы"?

Новые санкции коснулись десяти человек, обвиняемых в перевозке наличных средств для поддержания деятельности группировки. Среди ключевых фигурантов списка оказался турецкий предприниматель, который руководил сетью курьеров между странами Ближнего Востока и базой "Хезболлы" в Ливане.

По данным американского финансового ведомства, он использовал пункты обмена валют в Турции в качестве прикрытия, а также предоставлял подставные компании и счета для транзакций, связанных с силами "Аль-Кудс".

Кроме того, под санкции попал ряд курьеров, вовлеченных в схему перемещения денег. Введенные меры предусматривают замораживание всех активов фигурантов, запрет для банковских учреждений проводить с ними какие-либо транзакции, а также запрет на передачу товаров, услуг и материальной поддержки.

В Белом доме отдельно подчеркнули, что текущие решения в отношении "Хезболлы" не относятся к новому санкционному пакету против Ирана, который готовится отдельно. Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что повторное определение группировки призвано демонстративно подтвердить ее прямую подчиненность Тегерану.

Накануне Дональд Трамп выразил предостережение относительно экономических последствий для любого государства, которое будет оказывать Ирану "любую форму поддержки".

В этом контексте министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении провести в понедельник пресс-конференцию, на которой объявит о "самых жестких санкциях в истории", направленных непосредственно против иранского режима.

В то же время в рамках координации действий Центр по противодействию финансированию терроризма объявил о санкциях против пяти организаций и 16 лиц, связанных с финансовыми структурами "Хезболлы". Отдельно США ввели пакет ограничений против Кубы, в который вошли девять организаций и три человека.

Напомним, ранее США ввели новые санкции против ряда российских военных структур, компаний и пяти граждан России. Ограничения связаны с нарушением американского законодательства в сфере нераспространения ядерного оружия.

В санкционный список попали, в частности, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, Сухопутные войска РФ и 1061-й центр материально-технического обеспечения.