Какие новые санкции введены против США

Причиной введения ограничений стало нарушение американского законодательства о нераспространении ядерного оружия, о чем говорится в сообщении Государственного департамента США.

В санкционный список попали:

  • Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны;
  • Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны;
  • Сухопутные войска России;
  • 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Также новые санкции США введены в отношении компаний "Гидеон Альфа" и "Интернэшнл Инвест Компани", а также их дочерних структур и правопреемников.

Более того, санкции касаются пяти граждан России:

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  1. Андрея Гусева;
  2. Андрея Косолапова;
  3. Владислава Морозика;
  4. Александра Приходько;
  5. Сергея Цыбарева.

Федеральным ведомствам страны запрещено заключать контракты на закупку товаров, технологий или услуг с лицами и организациями, подпадающими под санкции. Также государственные структуры США не могут оказывать им какую-либо поддержку, продавать продукцию военного назначения или выдавать экспортные лицензии.

Новые санкции будут действовать в течение двух лет.

Напомним, что законопроект Линдси Грэма о санкциях против России пока еще не согласован. Однако его активно поддерживают сенаторы.

"Адские санкции" были поддержаны еще 29 июля. Законопроект касается санкций против российских высокопоставленных чиновников, банков, финансовых учреждений и т. д.