Які нові санкції запровадили проти США

Причиною запровадження обмежень стало порушення американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї, про що йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

До санкційного списку потрапили:

Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони;

Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони;

Сухопутні війська Росії;

1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.

Також нові санкції США запровадили проти компаній "Гідеон Альфа" та "Інтернешнл Інвест Компані", а також їхніх дочірніх структур та правонаступників.

Ба більше, санкції стосуються пʼятьох громадян Росії:

Андрія Гусєва; Андрія Косолапова; Владислава Морозика; Олександра Приходька; Сергія Цибарєва.

Федеральним відомствам країни заборонено укладати контракти на закупівлю товарів, технологій чи послуг із підсанкційними особами та організаціями. Також державні структури США не можуть надавати їм будь-яку підтримку, продавати продукцію військового призначення або видавати експортні ліцензії.

Нові санкції будуть чинними протягом двох років.

Нагадаємо, що законопроєкт Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії наразі ще не погодили. Однак його активно підтримують сенатори.

"Пекельні санкції" підтримали ще 29 липня. Законопроєкт стосується санкцій проти російських високопосадовців, банків, фінансових установ тощо.