Переговоры между руководством ЦРУ и российской разведкой, как правило, предшествуют кардинальным событиям на международной арене. В то же время США рассчитывают на переговоры с Китаем, откладывая принятие жестких решений в отношении санкций.

Пока не состоится встреча Трампа и Си, вряд ли американцы решатся на кардинальные геополитические шаги. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Юрий Подорожний, отметив, что сейчас в США даже отложили рассмотрение закона о так называемых "адских санкциях" против России.

Почему для Трампа так важна встреча с Си

Сейчас на азиатском направлении разворачиваются важные процессы. На фоне подготовки визита лидера КНР Си Цзиньпина в Вашингтон американская сторона избегает шагов, которые могли бы помешать этой встрече. Именно поэтому рассмотрение закона о "адских санкциях" в Конгрессе отложили, чтобы ничто не омрачило предстоящие переговоры.

Трамп возлагает на эту встречу большие надежды, поэтому ничто не должно их разрушить. Это понятно, учитывая обострение ситуации, которое сейчас наблюдается в Тихоокеанском регионе. Владимир Путин посетил Сахалин. Северная Корея перебрасывает свои войска в Россию, а вопрос о Тайване становится все более острым для всех ключевых игроков мировой политики,

– подчеркнул политтехнолог.

Интересно, что канал связи между руководством ЦРУ и главой российской внешней разведки Нарышкиным остается открытым на протяжении всего периода полномасштабного вторжения.

Встречи такого уровня – не просто формальность, ведь после них регулярно происходят существенные сдвиги или серьезные события. Несмотря на это, надеяться на реальное изменение позиции Кремля не стоит, ведь ключевая цель Путина в отношении Украины остается неизменной.

Трам встретится с Си: смотрите видео

К слову, визит Си Цзиньпина запланирован на 24 сентября 2026 года. Американский президент пообещал защищать национальные интересы на этой встрече, а его администрация ожидает "позитивных переговоров". Одной из тем должен стать искусственный интеллект. Кроме того, вероятно, будут обсуждаться Ближний Восток и торговые отношения; стороны не исключают острых дискуссий.