Об этом сообщает Reuters.

Что будут обсуждать Трамп и Си?

Визит Си состоится после встречи двух лидеров во время поездки Трампа в Китай в начале этого года. Тогда, находясь в Пекине, президент США пригласил китайского лидера в Белый дом.

Президент Си приедет 24 сентября, и мы говорили об этом (искусственный интеллект, – 24 Канал), когда я был в Пекине, и мы будем говорить об этом снова,

– сказал Трамп.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили необходимость определить сферы сотрудничества, чтобы заложить основу для "очень позитивного визита"

По словам Рубио, администрация президента Трампа всегда будет защищать национальные интересы США, так же как и китайские власти будут отстаивать интересы своей страны, поэтому жесткие дискуссии будут продолжаться. В то же время возможность диалога и сотрудничества сохраняется.

В мае 2026 года Дональд Трамп впервые за девять лет посетил Китай. Вместе с ним в Пекин прилетела большая бизнес-делегация – руководители Tesla, Apple, Boeing и Nvidia, в частности Илон Маск, Тим Кук и Дженсен Хуан.

Тогда искусственный интеллект был одной из главных тем саммита. Также стороны обсудили войну в Иране, закупку Китаем иранской нефти и торговые отношения.

В чем Трамп ранее обвинял Китай?

17 июля Дональд Трамп заявил, что Китай совершил "самое масштабное похищение избирательных данных в истории". По его словам, кибератака началась еще во время избирательного цикла 2020 года.

Тогда же президент объявил о немедленном рассекречивании документов разведки, свидетельствующих о том, что избирательная система США была уязвима для хакерских атак и иностранного вмешательства, а эта информация годами скрывалась от общественности.

Трамп утверждает, что американские ведомства еще в 2020 году узнали о компрометации – тогда они обнаружили, что данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или взломаны, однако об этом якобы не сообщили ни президенту, ни Конгрессу.