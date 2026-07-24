Про це повідомляє Reuters.

Що обговорюватимуть Трамп та Сі?

Візит Сі відбудеться після зустрічі двох лідерів під час поїздки Трампа до Китаю на початку цього року. Тоді, перебуваючи в Пекіні, президент США запросив китайського лідера до Білого дому.

Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект, – 24 Канал), коли я був у Пекіні, і ми будемо говорити про це знову,

– сказав Трамп.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили необхідність визначити сфери співпраці, щоб закласти основу для "дуже позитивного візиту"

За словами Рубіо, адміністрація президента Трампа завжди буде захищати національні інтереси США, так само як і китайська влада відстоюватиме інтереси своєї країни, через що жорсткі дискусії триватимуть. Водночас можливість діалогу та співпраці залишається.

У травні 2026 року Дональд Трамп уперше за дев'ять років відвідав Китай. Разом із ним до Пекіна прилетіла велика бізнес-делегація – керівники Tesla, Apple, Boeing і Nvidia, зокрема Ілон Маск, Тім Кук і Дженсен Хуан.

Тоді штучний інтелект був однією з головних тем саміту. Також сторони обговорили війну в Ірані, закупівлю Китаєм іранської нафти та торговельні відносини.

У чому Трамп раніше звинувачував Китай?

17 липня Дональд Трамп заявив, що Китай здійснив "наймасштабніше викрадення виборчих даних в історії". За його словами, кібератака розпочалася ще під час виборчого циклу 2020 року.

Тоді ж президент оголосив про негайне розсекречення документів розвідки, які свідчать, що виборча система США була вразливою до хакерських атак та іноземного втручання, а ця інформація роками приховувалася від громадськості.

Трамп стверджує, що американські відомства ще у 2020 році дізналися про компрометацію – тоді вони виявили, що дані десятків мільйонів виборців у 18 штатах були куплені, викрадені або зламані, однак про це нібито не повідомили ні президента, ні Конгрес.