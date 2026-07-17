Про це Трамп сказав під час звернення до нації, повідомляє Суспільне.

Які дані викрав Китай?

У Білому домі заявили, що внаслідок операції Китай отримав доступ до 220 мільйонів файлів американських виборців – йдеться про імена, адреси, номери телефонів та інформацію про політичні вподобання.

Ця втрата даних є безпрецедентним кошмаром у сфері безпеки виборів,

– заявив президент США

Трамп також оголосив про негайне розсекречення документів розвідки, які свідчать, що виборча система США була вразливою до хакерських атак та іноземного втручання, а ця інформація роками приховувалася від громадськості.

Документи вже опублікували на сайті Білого дому.

За словами Трампа, частина розсекречених документів свідчить, що представники так званої "глибинної держави" приховували та применшували масштаби китайського втручання у вибори.

Він стверджує, що американські відомства ще у 2020 році дізналися про компрометацію – тоді вони виявили, що дані десятків мільйонів виборців у 18 штатах були куплені, викрадені або зламані, однак про це нібито не повідомили ні президента, ні Конгрес.

Окремий блок документів стосується безпеки виборчої інфраструктури. Президент США заявив, що уряд давно знав про вразливість електронних машин для голосування до кібератак з боку Росії, Китаю, Ірану, Північної Кореї та недержавних хакерських угруповань.

Крім того, Трамп заявив, що ще одна група матеріалів нібито підтверджує приховування доказів шахрайства під час виборів – йдеться, зокрема, про кампанію з реєстрації виборців у штаті Мічиган. За словами Трампа, у 2020 році поліція штату провела рейд на офіс організації "Демократи, виходьте на голосування" в місті Маскігон.

В одному з документів також йдеться про те, що Китай нібито намагався вплинути на проміжні вибори у США у 2018 році. Трамп стверджує, що з середини 2019 року Пекін змінив свою стратегію, зосередивши її на підриві довіри американців до президента США.

Цікаво! Тим часом речник посольства Китаю у Вашингтоні наголосив, що Пекін "ніколи не втручався і не буде втручатися у президентські вибори у США".

Попри все, Трамп запевнив, що мета публікації документів – не послабити довіру до виборів.

Наша мета – завоювати цю довіру, протистоячи вразливостям та швидко їх виправляючи,

– підкреслив американський лідер.

Цікаво, що в оцінці Розвідувального співтовариства США, оприлюдненій у 2021 році, зазначалося, що немає жодних ознак того, що будь-яка іноземна держава намагалася або змогла змінити будь-який технічний аспект президентських виборів 2020 року. Це стосується реєстрації виборців, бюлетенів, підрахунку голосів або офіційних результатів.

На титульній сторінці документа було вказано, що його засекречену версію 7 січня 2021 року представили Дональду Трампу, високопосадовцям його адміністрації, лідерам Конгресу та профільним комітетам з питань розвідки.