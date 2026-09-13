Если бы Россия напала на нас, мы бы быстро одержали победу, – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения со стороны России его страна смогла бы довольно быстро победить агрессора. Польша якобы имеет преимущество над Россией в воздушных силах.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Какое заявление сделал Сикорский?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России Польша могла бы быстро нанести агрессору серьезное поражение.

Если бы Россия напала на нас и мы сняли перчатки, думаю, мы довольно быстро победили бы Россию. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздушных силах,

– заявил Сикорский.

Польский министр также обратил внимание на эффективность украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Он отметил, что Украина за шесть месяцев вывела из строя около половины мощностей российской нефтепереработки.

По мнению Сикорского, при наличии соответствующих возможностей Польша могла бы действовать значительно быстрее. Польская сторона могла бы в течение шести недель нанести удар по половине оставшихся мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Напомним, Сикорский подчеркнул, что российская гибридная война уже проявляется не только в информационном пространстве, но и в физических атаках и диверсиях в странах Европы. Он упомянул, в частности, поджоги в Польше, попытки атак на авиацию и другие диверсии, которые связывают с Россией.

Сибига отметил, что российские атаки и диверсии все больше выходят за пределы Украины и представляют угрозу для европейских стран. Европе необходимо реагировать на такие действия гораздо жестче и не воспринимать их лишь как отдельные гибридные инциденты.

В то же время Сибига призвал запретить въезд в Европу российским комбатантам и закрыть российские культурные центры, которые могут представлять угрозу безопасности. Украинский министр также подчеркнул необходимость совместной реакции Европы на усиление российской агрессии.