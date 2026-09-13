Об этом для 24 Каналу рассказал ведущий София Трощук, отметив, что особое внимание украинских и международных СМИ сейчас приковано к удару вблизи пункта пропуска на границе с Польшей. Это свидетельствует о том, что действия страны-агрессора вышли на новый уровень угрозы.

Основные заявления Сикорского и Сибиги в Киеве

В ночь на 13 сентября во время массированной российской атаки пострадали, в частности, западные области Украины. Оккупанты нанесли удар вблизи пункта пропуска Ягодин на украинско-польской границе. Очевидцы делились в сети кадрами. Ранее Дональд Туск уже сообщал о том, что Польша ожидает атак России по пограничным пунктам пропуска.

Терроризм не просто стучит в дверь, он уже внутри дома. Российская гибридная война носит кинетический характер, это не просто какая-то неприятность в интернете, это не просто дезинформация или шпионаж. У нас были случаи поджогов в Польше, попытки сбить пассажирские самолеты в Литве. Была попытка взорвать движущийся по Польше поезд. Они потерпели неудачу лишь из-за собственной некомпетентности. У нас была атака на аэропорт Лейпцига, эскадроны смерти, отправленные Путиным в Великобританию, Германию и другие страны. Так что это просто очередная эскалация в спектре российских действий,

– подчеркнул Радослав Сикорский.

Заявления министров иностранных дел Украины и Польши: смотрите видео

Ведущая отметила, что ранее появилась информация о том, что во время атаки на КПП Ягодин там якобы находились Борис Джонсон и советник канцлера Германии Фридриха Мерца. Впрочем, министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции заявил, что не располагает такой информацией и не может подтвердить, действительно ли они там были.

В то же время, в конечном итоге, он также подчеркнул, что эти атаки России уже выходят далеко за пределы самой Украины и затрагивают теперь другие страны. Это своего рода провокации и гибридные атаки.

Просто называть такие акты саботажа гибридными российскими атаками – это уже неправильно. Это требует уже другой квалификации, потому что, скорее всего, за всеми взрывами, которые сейчас происходят на военных заводах и складах в Европе, вероятно, стоит российский след и российский почерк. Поэтому это тоже требует решительной реакции со стороны всей Европы. Европа может считать или успокаивать себя тем, что она не находится в состоянии войны с Россией, но Россия так не считает. Она де-факто уже находится в состоянии войны с ЕС,

– сказал Сибига.

Он также добавил, что сейчас важно запретить въезд российским комбатантам, поскольку они представляют угрозу. Украина призывает закрыть все российские клубы во всех столицах, где они еще существуют, особенно после инцидента в Лейпциге. Эти очаги так называемого "русского мира", по словам министра иностранных дел, – это прямая угроза безопасности Украины.