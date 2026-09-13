Про це 24 Каналу розповіла ведуча Софія Трощук, зауваживши, що особлива увага українського та міжнародного медіа простору зараз прикута до удару біля пункту пропуску на кордоні з Польщею. Це свідчить про те, що дії країни-агресорки вийшли на інший рівень загрози.

Головні заяви Сікорського та Сибіги в Києві

В ніч на 13 вересня під час масованої російської атаки постраждали, зокрема, західні області України. Окупанти вдарили поблизу пункту пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні. Очевидці ділились в мережі кадрами. Раніше Дональд Туск вже повідомляв про те, що Польща очікує атак Росії по прикордонних пунктах пропуску.

Тероризм не просто стукає у двері, він вже всередині будинку. Російська гібридна війна є кінетичною, це не просто якась неприємність в інтернеті, це не просто дезінформація чи шпигунство. У нас були випадки підпалів у Польщі, спроби збити пасажирів літаки в Литві. Була спроба пустити під окіз потяг, що рухався у Польщі. Вони зазнали невдачі лише через власну некомпетентність. У нас була атака на аеропорт Лейпцига, ескадрони смерті, відправлені Путіним до Британії, Німеччини та інших країн. Тож це просто чергова ескалація в спектрі російських дій,

– наголосив Радослав Сікорський.

Заяви міністрів закордонних справ України та Польщі: дивіться відео

Ведуча зазначила, що раніше з'явилась інформація про те, що під час атаки на КПП Ягодин там нібито перебували Борис Джонсон та радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Утім, міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції заявив, що він не володіє такою інформацією і не може підтвердити, чи справді вони там були.

Водночас, зрештою, він також підкреслив, що ці атаки Росії вже виходять далеко за межі самої України і стосуються тепер інших країн. Це такі своєрідні провокації і гібридні атаки.

Просто називати такі акти саботажу гібридними російськими атаками – це вже неправильно. Це потребує вже іншої кваліфікації, тому що найбільш ймовірно, що за всіма вибухами, які зараз відбуваються на військових заводах, на складах в Європі, мабуть, є російський слід і російський почерк. Тому це теж вимагає і сильної реакції всієї Європи. Європа може вважати чи заспокоювати себе, що вона перебуває не у війні з Росією, а Росія так не вважає. Вона де-факто вже у війні з ЄС,

– сказав Сибіга.

Він також додав, що зараз важливо заборонити в'їзд для російських комбатантів, тому що вони несуть загрозу. Україна закликає закрити всі російські доми в усіх столицях, де вони ще існують, особливо після випадку в Лейпцигу. Ці осередки так званого "русського міра", за словами міністра закордонних справ, – це пряма безпекова загроза для України.