Про це повідомляє Welt am Sonntag із посиланням на власні джерела у німецьких силових структурах.

Що відомо про розслідування?

Після спроби атаки на аеропорт Лейпциг/Галле німецьке розслідування привело правоохоронців безпосередньо до російської військової розвідки ГРУ. У секретних матеріалах слідства йдеться про ймовірного співробітника цього відомства, який міг виконувати роль логіста операції.

Саме результати цього розслідування стали підставою для рішення німецького уряду покласти відповідальність за спробу атаки безпілотниками на Росію.

За інформацією джерел у силових структурах, підозрюваними є громадянин Росії Олег Л. та громадянин Білорусі Андрій К. За версією слідства, перший займався організацією підготовки та логістики операції.

Водночас слідство встановило маршрут пересування росіянина після прибуття до Німеччини. За даними джерел, Олег Л. потрапив до країни через Туреччину, а згодом вилетів з аеропорту Берлін-Бранденбург у напрямку Сербії.

Особливу увагу німецьких правоохоронців привертає те, що спецслужби ще під час в'їзду Олега Л. до Німеччини знали про можливі зв'язки росіянина з ГРУ. Однак, як стверджує видання, спостереження за ним тоді не встановили.

Наразі, за інформацією журналістів, Олег Л. може перебувати на території Росії. Водночас деталі розслідування залишаються засекреченими.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле поблизу українського вантажного літака "Антонов" виявили безпілотник із вибухівкою. Невдовзі після тимчасового закриття летовища другий дрон, за версією слідства, ледь не зіткнувся з вантажним літаком DHL.

Через десять днів правоохоронці знайшли неподалік аеропорту ще один, третій, несправний безпілотник – на ньому виявили сліди гексогену.

Країни ЄС найближчими тижнями обговорять обмеження на туристичні візи для росіян, скорочення свободи пересування російських дипломатів та нові санкції проти суден так званого тіньового флоту. Крім того, Брюссель готує масштабний санкційний пакет, під який можуть потрапити близько 1 600 людей і компаній, пов'язаних із фінансуванням російської військової машини.

У Німеччині після інциденту вже закрили російське консульство в Бонні, припинили роботу культурного центру в Берліні та посилили перевірки громадян Росії на кордонах.

Водночас країни ЄС шукають способи збільшити фінансову підтримку України, зокрема для посилення її протиповітряної оборони. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що Росія стає дедалі безрозсуднішою на території Євросоюзу, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ситуацію новою реальністю для Європи.