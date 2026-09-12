Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники в немецких силовых структурах.

Что известно о расследовании?

После попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле немецкое расследование привело правоохранителей непосредственно к российской военной разведке ГРУ. В секретных материалах следствия говорится о вероятном сотруднике этого ведомства, который мог выполнять роль логиста операции.

Именно результаты этого расследования стали основанием для решения немецкого правительства возложить ответственность за попытку атаки беспилотниками на Россию.

По информации источников в силовых структурах, подозреваемыми являются гражданин России Олег Л. и гражданин Беларуси Андрей К. По версии следствия, первый занимался организацией подготовки и логистики операции.

В то же время следствие установило маршрут передвижения россиянина после прибытия в Германию. По данным источников, Олег Л. попал в страну через Турцию, а впоследствии вылетел из аэропорта Берлин-Бранденбург в направлении Сербии.

Особое внимание немецких правоохранителей привлекает то, что спецслужбы еще во время въезда Олега Л. в Германию знали о возможных связях россиянина с ГРУ. Однако, как утверждает издание, наблюдение за ним тогда не устанавливалось.

В настоящее время, по информации журналистов, Олег Л. может находиться на территории России. В то же время детали расследования остаются засекреченными.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов" обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Вскоре после временного закрытия аэропорта второй дрон, по версии следствия, едва не столкнулся с грузовым самолетом DHL.

Через десять дней правоохранители обнаружили неподалеку от аэропорта еще один, третий, неисправный дрон – на нем обнаружили следы гексогена.

Страны ЕС в ближайшие недели обсудят ограничения на туристические визы для россиян, сокращение свободы передвижения российских дипломатов и новые санкции против судов так называемого теневого флота. Кроме того, Брюссель готовит масштабный пакет санкций, под который могут попасть около 1 600 человек и компаний, связанных с финансированием российской военной машины.

В Германии после инцидента уже закрыли российское консульство в Бонне, приостановили работу культурного центра в Берлине и усилили проверки граждан России на границах.

В то же время страны ЕС ищут способы увеличить финансовую поддержку Украины, в частности для укрепления ее противовоздушной обороны. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что Россия ведет себя все более безрассудно на территории Евросоюза, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию новой реальностью для Европы.