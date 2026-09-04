Какие ограничения готовит Европа

По данным осведомленных источников, представители стран ЕС встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить возможные шаги, сообщает Bloomberg.

На данный момент есть несколько основных идей:

жесткое ограничение туристических виз для россиян;

ограничение свободы передвижения для российских дипломатов;

а также новые санкции против судов "теневого флота", которые помогают Москве незаконно торговать нефтью.

Помимо этих мер, Брюссель готовит беспрецедентный пакет санкций. Под удар могут попасть около 1 600 человек и компаний, которые напрямую связаны с финансированием российской военной машины. Это решение может стать крупнейшим санкционным пакетом ЕС на сегодняшний день.

Почему ЕС планирует новые санкции

Новые инициативы появились после вероятной попытки России совершить диверсию в аэропорту Лейпцига, который используется для отправки военного оборудования в Украину.

Германия уже отреагировала жестко:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

закрыла российское консульство в Бонне;

приостановила работу культурного центра в Берлине;

и усилила проверки россиян на границах.

Вместе с тем страны ЕС ищут способы увеличить финансовую поддержку Украины для укрепления противовоздушной обороны.

К чему готовится Европа

Следует добавить, что инцидент с беспилотником вызвал беспокойство среди европейских лидеров. Они начали говорить, что Москва выводит свои гибридные атаки в ЕС на новый уровень.

В частности, в последнее время Россию также связывали со взрывом на железной дороге в Польше и вероятной попыткой саботажа датских оборонных компаний.

Россия становится все более безрассудной на территории ЕС,

– заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что европейцы должны принять горькую правду, и такая ситуация становится "новой реальностью".

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов" обнаружили дрон со взрывчаткой. Вскоре после временного закрытия аэропорта второй дрон, по версии следствия, едва не столкнулся с грузовым самолетом DHL. Через десять дней правоохранители нашли неподалеку от аэропорта еще один, третий, неисправный беспилотник – на нем обнаружили следы гексогена.