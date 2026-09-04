Які обмеження готує Європа

За даними обізнаних джерел, представники країн ЄС зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити можливі кроки, повідомляє Bloomberg.

Головних ідей наразі є декілька:

жорстке обмеження туристичних віз для росіян;

скорочення свободи пересування для російських дипломатів;

та нові санкції проти суден "тіньового флоту", які допомагають Москві незаконно торгувати нафтою.

Окрім цих заходів, Брюссель готує безпрецедентний пакет санкцій. Під удар можуть потраплять близько 1 600 осіб та компаній, які безпосередньо пов'язані з фінансуванням російської військової машини. Це рішення може стати найбільшим санкційним пакетом ЄС на сьогодні.

Чому ЄС планує нові санкції

Нові ініціативи з'явилися після ймовірної спроби Росії здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига, який використовується для відправлення військового обладнання в Україну.

Німеччина вже відреагувала жорстко:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

закрила російське консульство в Бонні;

припинила роботу культурного центру в Берлін;

та посилила перевірки росіян на кордонах.

Разом з тим країни ЄС шукають способи збільшити фінансову підтримку України для посилення протиповітряної оборони.

До чого готується Європа

Слід додати, що інцидент із безпілотником викликав занепокоєння серед європейських лідерів. Вони почали говорити, що Москва виводить свої гібридні атаки в ЄС на новий рівень.

Зокрема, останнім часом Росію також пов'язували з вибухом на залізниці в Польщі та ймовірною спробою саботажу данських оборонних компаній.

Росія стає дедалі безрозсуднішою на території ЄС,

– заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що європейці мають прийняти гірку правду, і така ситуація стає "новою реальністю".

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле поблизу українського вантажного літака "Антонов" виявили безпілотник із вибухівкою. Невдовзі після тимчасового закриття летовища другий дрон, за версією слідства, ледь не зіткнувся з вантажним літаком DHL. Через десять днів правоохоронці знайшли неподалік аеропорту ще один, третій, несправний безпілотник — на ньому виявили сліди гексогену.