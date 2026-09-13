Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, сам пункт пропуску "Ягодин" не зазнав атаки.

Як працюють пункти пропуску під час тривог?

Як наголосив Демченко, прикордонники оцінюють ризики під час повітряних атак. Якщо є загроза удару, то пропускні операції завчасно зупиняють. Після цього представники ДПСУ максимально розосереджують людей подалі від пункту пропуску.

Під час нещодавніх атак по Одещині в ДПСУ зазначали, що росіяни можуть вдарити і по пунктах пропуску на Заході України. Фактично сьогодні це і сталося.

Що відомо про атаку в напрямку "Ягодина": дивіться відео 24 Каналу

Упродовж останніх тижнів росіяни чотири рази вдарили по пунктах пропуску на кордоні з Молдовою. Ще раз – на кордоні з Румунією. Пропускні операції вдавалося досить швидко відновити.

Десь пропускні операції поновлювалися за пів доби. Десь – за кілька днів. Все залежало від рівня руйнувань будівель та конструкцій пункту пропуску,

– сказав Демченко.

Додамо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чому Росія почала атакувати саме пункти пропуску. Там б'ють не лише по самій прикордонній інфраструктурі, але й по прилеглій території.