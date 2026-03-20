Блокировка Ормузского пролива: 6 стран заявили о готовности помочь в восстановлении пути

По меньшей мере 6 стран сообщили о готовности внести "свой вклад" в усилия для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив, через который проходит большая часть мировых поставок нефти.

Об этом свидетельствует совместное заявление, обнародованное на сайте британского правительства.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп в ярости․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Кто готов присоединиться к разблокированию пролива?

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония в совместном заявлении объявили о готовности помочь в регионе, однако то, как именно они присоединятся к восстановлению судоходства, пока неизвестно.

В то же время лидеры стран, ссылаясь на Резолюцию 2817 Совета безопасности ООН, решительно осудили атаки Ирана на гражданские объекты и коммерческие суда, отметив необходимость немедленного прекращения соответствующих действий.

Такое вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепей поставок энергии представляют угрозу международному миру и безопасности. В связи с этим мы призываем к немедленному всеобъемлющему мораторию на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые установки,

– говорится в заявлении.

Более того, также вышеупомянутые страны, которые согласовали соответствующее заявление, заявили о готовности стабилизировать энергетические рынки, в частности путем сотрудничества со странами-производителями для увеличения необходимой добычи.

Справочно. Ормузский пролив является единственным морским выходом для нефтяного региона Персидского залива, через который проходит ориентировочно 20% мирового потребления нефти, что делает его стратегически важным.

