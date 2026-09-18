"Потеряем территорию, но не душу": между Навроцким и Туском разгорелся публичный спор
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна может потерять территорию, но не потеряет свою Родину. Премьер-министр Дональд Туск ответил главе государства.
Туск публично ответил президенту Польши в социальной сети X.
Что известно о публичном споре чиновников?
Причиной споров стало выступление польского президента Кароля Навроцкого в городе Влодаве по случаю 87-й годовщины советского вторжения. Во время речи он заявил, что поляки могут отдать территорию, но никогда не отдадут Родину. Впоследствии эту цитату отдельно опубликовали на его официальной странице в социальной сети X.
Части граждан такая формулировка откровенно не понравилась. В комментариях под постом люди начали спрашивать, какие именно земли президент собрался отдавать, и шутить о возможных договоренностях с российским диктатором относительно городов Люблин и Жешув.
Не обошел вниманием эту ситуацию и премьер-министр Польши Дональд Туск, который жестко раскритиковал слова Навроцкого.
Господин президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни одного клочка нашей территории,
– подчеркнул глава польского правительства.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что располагает многочисленными сигналами о подготовке России к новой эскалации. По его словам, ближайшие 7–8 месяцев, в частности осень и зима, могут стать сложным периодом для безопасности Украины, Польши и всего региона.
Туск отметил, что Россия, согласно имеющейся у Польши информации, серьезно готовится к усилению напряженности как в войне против Украины, так и в более широком регионе.
Отметим, что директор ЦРУ Джон Ретклифф тайно посетил Москву, чтобы передать Кремлю предупреждение о возможных атаках на страны НАТО и призвать Россию пересмотреть военную и экономическую поддержку Ирана.