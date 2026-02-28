Известно, какое оружие применил Иран против США
- Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке.
- Также Иран предупредил соседние страны не позволять США и Израилю использовать их территорию для нападений.
Во время новой войны на Ближнем Востоке стороны обменялись ударами. Сначала Америка атаковала Иран, затем тот ответил.
Детали передает NBC News. Впрочем, чем именно били американцы и израильтяне, пока не ясно.
Чем Иран обстрелял США?
Иран в ответ атаковал многочисленные военные объекты США на Ближнем Востоке. В частности, иранское государственное телевидение заявило об "одновременном ударе по 4 основным американским базам тяжелыми ракетами Корпуса стражей иранской революции".
Авиабаза Аль-Удейд в Катаре, база Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и база Пятого флота США в Бахрейне стали целями иранских ракетных ударов,
– сказано там.
Интересно! Некоторые республиканцы выразили обеспокоенность тем, что Конгресс не давал разрешение на военные действия на Ближнем Востоке.
Иран пообещал Америке сокрушительные ответные действия – более серьезные, чем летом 2025-го. Любая военная база, которую используют для нападения на Иран, будет мишенью, высказались там.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака и предупредил их не позволять США и Израилю использовать их территорию для нападения на Иран, иначе они могут стать "законными целями", – пишут NBC News.
Журналисты акцентировали: Иран фактически в войне со всеми своими соседями. Кстати, режим аятолл ответил не только баллистическими ракетами, но и "Шахедами".
Беспилотниками дважды ударили по Бахрейну, где до сих пор пылает пожар. Зато Израиль бил по пусковым установкам баллистических ракет иранцев.
"По словам двух американских чиновников, до сих пор в ходе военной операции в Иране Израиль атаковал иранских лидеров, тогда как США атаковали баллистические ракеты и ядерную программу Ирана", – пишет СМИ.
В США говорят, что пока нет информации о возможных погибших. В то же время медиа указывают, что Америка еще не переживала столько ударов по стольким своим базам.