США нанесли удар по трем иранским нефтяным танкерам

5 сентября США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. Это произошло после того, как Иран запустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США.

Об этом сообщило Центральное командование США.

Что известно об атаке США на иранские танкеры?

По данным американской стороны, авианосцу и ракетному эсминцу удалось избежать нескольких иранских атак. Среди американских военных пострадавших нет.

В командовании отметили, что в ответ два иранских танкера, перевозившие нефть, были выведены из строя. Третье судно было пустым и его полностью уничтожили.

Американские военные утверждают, что все три танкера входили в так называемую теневую сеть, которая помогает финансировать КВИР и связанные с ним вооруженные группировки на Ближнем Востоке.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что Иран должен четко понимать последствия атак на американские корабли. По его словам, в ответ США нанесли удар по трем иранским судам и причинили Тегерану еще больший экономический ущерб.

США проводят атаку на иранские танкеры: смотрите видео

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost –taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” – Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd – U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Напомним, что США впервые за более чем месяц нанесли удар по военным объектам Ирана. Американские военные уничтожили две иранские пусковые установки на острове Ларак у стратегического Ормузского пролива. В Иране заявили, что в результате удара пострадали военные и гражданские лица, и пообещали ответить на атаку.