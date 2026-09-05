Об этом сообщило Центральное командование США.

Что известно об атаке США на иранские танкеры?

По данным американской стороны, авианосцу и ракетному эсминцу удалось избежать нескольких иранских атак. Среди американских военных пострадавших нет.

В командовании отметили, что в ответ два иранских танкера, перевозившие нефть, были выведены из строя. Третье судно было пустым и его полностью уничтожили.

Американские военные утверждают, что все три танкера входили в так называемую теневую сеть, которая помогает финансировать КВИР и связанные с ним вооруженные группировки на Ближнем Востоке.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что Иран должен четко понимать последствия атак на американские корабли. По его словам, в ответ США нанесли удар по трем иранским судам и причинили Тегерану еще больший экономический ущерб.

США проводят атаку на иранские танкеры: смотрите видео

Напомним, что США впервые за более чем месяц нанесли удар по военным объектам Ирана. Американские военные уничтожили две иранские пусковые установки на острове Ларак у стратегического Ормузского пролива. В Иране заявили, что в результате удара пострадали военные и гражданские лица, и пообещали ответить на атаку.