В среду, 23 июля, Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. Среди прочего эти пакеты будут включать системы ПВО HAWK Phase III.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA).

Что предполагают пакеты военной помощи?

Известно, что в первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, включая грузовики, запчасти, ремонт и обучение. Общая стоимость составляет 172 миллиона долларов.

Тем временем второй пакет будет включать боевые машины пехоты Bradley, их ремонт и техническую поддержку на 150 миллионов долларов.

Соглашение позволит Украине усилить возможности для противодействия текущим и будущим угрозам, обеспечив более эффективную оборону и выполнение региональных задач с использованием более мощных средств противовоздушной обороны.

– говорится в заявлении.

В Пентагоне отметили, что Украина сможет без проблем интегрировать эти товары и услуги в свои вооруженные силы.

Справка. HAWK (Homing All the Way Killer) – это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, созданный в США еще в 1950-х годах. Система неоднократно модернизировалась и используется во многих странах: она предназначена для перехвата самолетов, вертолетов и некоторых типов крылатых ракет.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что Соединенные Штаты окажут Украине военную помощь на "миллиарды долларов". Закупку и распределение вооружений будут осуществлять европейские союзники по НАТО.