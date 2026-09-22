США откроют две новые военные базы в Гренландии, – Reuters
Соединенные Штаты готовятся развернуть два новых военных объекта на территории Гренландии. Один из них будет построен на месте закрытой полвека назад базы времен холодной войны.
Трехстороннее соглашение между Вашингтоном, Копенгагеном и местным правительством острова планируется подписать уже во вторник, 22 сентября, в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, детали документа держатся в секрете до момента официального утверждения.
Где будут расположены новые объекты
По данным журналистов, американские военные вернутся в Нарсарсуак на юге острова. В 1950-х годах там функционировала база Bluie West One, но после ее свертывания население городка сократилось до нескольких десятков человек.
Второй объект развернут на восточном побережье в Местерсвиге. Сейчас этот аванпост использует элитное подразделение датских спецназовцев "Сириус", действующее на собачьих упряжках.
Пресс-секретарь Белого дома отказался раскрывать подробности договоренностей, но подчеркнул, что они обеспечат безопасность Гренландии и США.
В то же время датская сторона отметила, что соглашение фактически передаст ответственность за безопасность в Арктике под контроль НАТО.
Стоит отметить, что во времена Холодной войны Вашингтон содержал на острове 17 военных объектов и более 10 тысяч солдат, тогда как сейчас там действует лишь космическая база Питуффик с гарнизоном в 150 человек.
Напомним, что расширению военного присутствия США в Гренландии предшествовали громкие политические заявления и длительное давление со стороны Трампа. 19 сентября он объявил о заключении беспрецедентного соглашения. По его словам, документ якобы предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью Гренландии и запрещает любым противникам США размещать там свои базы без письменного разрешения.