Трехстороннее соглашение между Вашингтоном, Копенгагеном и местным правительством острова планируется подписать уже во вторник, 22 сентября, в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, детали документа держатся в секрете до момента официального утверждения.

Где будут расположены новые объекты

По данным журналистов, американские военные вернутся в Нарсарсуак на юге острова. В 1950-х годах там функционировала база Bluie West One, но после ее свертывания население городка сократилось до нескольких десятков человек.

Второй объект развернут на восточном побережье в Местерсвиге. Сейчас этот аванпост использует элитное подразделение датских спецназовцев "Сириус", действующее на собачьих упряжках.

Пресс-секретарь Белого дома отказался раскрывать подробности договоренностей, но подчеркнул, что они обеспечат безопасность Гренландии и США.

В то же время датская сторона отметила, что соглашение фактически передаст ответственность за безопасность в Арктике под контроль НАТО.

Стоит отметить, что во времена Холодной войны Вашингтон содержал на острове 17 военных объектов и более 10 тысяч солдат, тогда как сейчас там действует лишь космическая база Питуффик с гарнизоном в 150 человек.

Напомним, что расширению военного присутствия США в Гренландии предшествовали громкие политические заявления и длительное давление со стороны Трампа. 19 сентября он объявил о заключении беспрецедентного соглашения. По его словам, документ якобы предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью Гренландии и запрещает любым противникам США размещать там свои базы без письменного разрешения.