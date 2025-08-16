Во время разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины. Они могут действовать при поддержке США и Европы, но не в рамках НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

На следующий день после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, президент США имел телефонный разговор с президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

В то же время европейский чиновник в комментарии изданию отметил, что НАТО не будет участвовать в этих гарантиях. Трамп предлагает гарантии безопасности по образцу 5-й статьи устава НАТО.

Трамп неохотно выделяет силы или ресурсы США на оборону Украины, хотя европейские государства предложили создать "силы обеспечения безопасности" для Украины, которые, по их словам, не могут работать без поддержки Соединенных Штатов,

– передали источники издания.

Объясняем: Статья 5 Устава НАТО является ключевым принципом коллективной обороны Североатлантического союза. Принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех.

Пока детали такой инициативы остаются неизвестными. Также пока не ясно, как именно она может быть реализована.

Неназванный источник в комментарии РБК-Украина подтвердил, что во время разговора действительно обсуждался вопрос гарантий безопасности по такому образцу. США озвучили предложение, которое вроде бы было предварительно согласовано с Россией.

Напомним, в разговоре с Дональдом Трампом гарант Украины акцентировал внимание на важных вопросах, в частности на введении санкций против Москвы и необходимости достижения настоящего длительного мира. Также лидер настоял на освобожденных пленных и депортированных Россией детей.