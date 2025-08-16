Під час розмови європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом обговорювалися можливі гарантії безпеки для України. Вони можуть діяти за підтримки США та Європи, але не в рамках НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про безпекові гарантії для України?

Наступного дня після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, президент США мав телефонну розмову із президентом Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Водночас європейський чиновник у коментарі виданню наголосив, що НАТО не братиме участі в цих гарантіях. Трамп пропонує безпекові гарантії за зразком 5-ї статті статуту Альянсу.

Трамп неохоче виділяє сили чи ресурси США на оборону України, хоча європейські держави запропонували створити "сили гарантування безпеки" для України, які, за їхніми словами, не можуть працювати без підтримки Сполучених Штатів,

– передали джерела видання.

Пояснюємо: Стаття 5 Статуту НАТО є ключовим принципом, що стосується колективної оборони Альянсу. Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.

Наразі деталі такої ініціативи залишаються невідомими. Також поки що не зрозуміло, як саме вона може бути реалізована.

Неназване джерело у коментарі РБК-Україна підтвердило, що під час розмови справді обговорювалося питання безпекових гарантій за таким зразком. США озвучили пропозицію, яка начебто була попередньо погоджена з Росією.

Нагадаємо, у розмові з Дональдом Трампом гарант України акцентував на важливих питаннях, зокрема на запровадженні санкцій проти Москви та необхідність досягнення справжнього тривалого миру. Також лідер наполіг на звільнені полонених і депортованих Росією дітей.