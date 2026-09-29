США полностью выводят войска из Ирака после более чем 20 лет военной кампании

Соединенные Штаты Америки завершают свою многолетнюю военную миссию в Ираке. Ожидается, что военное присутствие США в стране будет прекращено уже 30 сентября.

Американские военные находились в Ираке с 2003 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Что известно о решении Вашингтона?

Вывод войск был согласован в 2020 году Джо Байденом и осуществлен администрацией Дональда Трампа в разгар войны против Ирана. Эксперты отмечают, что эти действия могут дать Тегерану и его союзникам свободу действий в регионе и дестабилизировать ситуацию в Ираке.

Военная миссия американцев в стране продолжалась в 2003 – 2011 и 2014 – 2021 годах. За этот период Соединенные Штаты потеряли около 4500 своих военнослужащих. Эта война стала самой кровопролитной для США в XXI веке.

Последний случай гибели американского военнослужащего в Ираке произошел в июле – солдат погиб в результате атаки беспилотника вблизи города Эрбиль.

Что говорят в Ираке?

Иракский аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на изучении вооруженных шиитских группировок, связанных с Ираном, Джасим аль-Бахадли отрицательно относится к выводу войск.

Иран получит стратегическую выгоду от ухода коалиции, поскольку это ликвидирует военное присутствие, которое годами действовало как противовес влиянию Тегерана в Ираке,

– заявил эксперт.

Хотя иракцы в целом одобряют окончательный вывод американских войск, те, кто обеспокоен силой поддерживаемых Ираном группировок, опасаются, что эти действия являются преждевременными. Сторонником такого мнения является лидер суннитского племени в Фаллудже, которое было активным очагом антиамериканского сопротивления Абдулрахман аль-Зобае. Он считает, что Ирак может не справиться со всеми вызовами, которые перед ним стоят.

Мы считаем, что Ирак пока еще не полностью готов взять на себя досье безопасности. Все иракцы стремятся к полному суверенитету, и ни один иракец не станет это отрицать. Но я считаю, что именно такого ухода и создания вакуума боятся все иракцы,

– заявил Абдулрахман аль-Зобае.

Обратите внимание! США вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть суннитского мусульманского диктатора Саддама Хусейна, который возглавлял страну с 1979 года. После свержения Хусейна американцы оккупировали страну, установили шиитское правительство и вели борьбу с повстанцами, прежде чем вывести свои войска в конце 2011 года.

Они были вынуждены вернуться менее чем через три года, чтобы помочь иракским силам победить террористическую группировку "Исламское государство" в масштабной войне, длившейся с 2014 по 2017 год. В ходе операции "Иракская свобода" погибло примерно в два раза больше американцев, чем в параллельной войне в Афганистане, завершившейся выводом войск в 2021 году.

В последние годы Ирак был одной из немногих стран, поддерживавших тесные политические и военные союзы как с Соединенными Штатами, так и с Ираном, которые порой использовали его территорию в качестве поля боя.

Как реагируют в Иране?

После вывода войск именно Иран и его сателлиты станут главной угрозой для Ирака. Тегеран очень положительно воспринял новость о выводе войск.

Джасим аль-Бахадли отметил, что проиранские ополченческие группы не только будут называть действия Вашингтона своей победой, но и будут стремиться воспользоваться возможностями, чтобы распространить свое влияние на Багдад. Командир "Исламского сопротивления" в Ираке – объединения вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, – назвал вывод американских войск исторической победой иракских групп и сокрушительным поражением Соединенных Штатов.

Тегеран, утверждающий, что его цель – заставить американские войска покинуть весь Ближний Восток, называет решение Вашингтона победой своей оси сопротивления – союзных вооруженных групп по всему региону. Исламская Республика заявила, что приветствует вывод американского контингента.

Группы сопротивления сейчас принимают меры, иногда совершая атаки и противостоя американским войскам,

– заявил иранский высокопоставленный чиновник Амир Хаят Мокаддам.

Что известно об угрозе со стороны "Исламского государства"?

Некоторые иракские сотрудники служб безопасности утверждают, что вывод войск США также может дать новый импульс для борьбы боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ). Несмотря на поражение своего самопровозглашенного халифата почти десять лет назад, сторонники террористической организации сохраняют сеть скрытых ячеек.

На пике своего могущества боевики оккупировали треть Ирака и убили тысячи людей. Курдский командир Сирван Барзани заявил, что отсутствие американской разведки, логистики и дронов даст "Исламскому государству" шанс перегруппироваться.

Уже более двух недель мы наблюдаем активность спящих ячеек после того, как в СМИ было объявлено об официальном выводе войск международной коалиции из Ирака до конца сентября. По моему мнению, это подняло боевой дух бойцов,

– рассказал представитель курдов.

Иракские силы безопасности заявили, что подозреваемая ячейка ИГИЛ готовила атаки смертников, которые должны были совпасть с выводом войск. Спецслужбы страны отмечают, что "Исламское государство" хочет продемонстрировать, что оно по-прежнему способно совершать масштабные кровавые нападения.

Напомним, в понедельник, 28 сентября, Дональд Трамп заявил, что ожидает быстрой победы США в войне с Ираном. Также он выразил уверенность в падении цен на нефть до довоенного уровня.