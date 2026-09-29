Американські військові перебували в Іраку з 2003 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Що відомо про рішення Вашингтону?

Виведення військ було узгоджене у 2024 році Джо Байденом та здійснене адміністрацією Дональда Трампа в розпал війни проти Ірану. Експерти зазначають, що ці дії можуть дати Тегерану та його союзником свободу дій в регіоні та дестабілізувати ситуацію в Іраку.

Військова місія американців у країні тривала у 2003 – 2011 та 2014 – 2026 роках. За цей період Сполучені Штати втратили близько 4500 своїх військовослужбовців. Ця війна стала найбільшою за кількістю втрат для США у 21 столітті.

Останній випадок загибелі військового США в Іраку стався у липні – солдат загинув унаслідок атаки безпілотника поблизу міста Ербіль.

Що кажуть в Іраку?

Іракський аналітик з питань безпеки, що спеціалізується на вивченні збройних шиїтських угруповань, пов’язаних з Іраном, Джасім аль-Бахадлі негативно ставиться до виводу військ.

Іран отримає стратегічну вигоду від виходу коаліції, оскільки це ліквідує військову присутність, яка роками діяла як противага впливу Тегерана в Іраку,

– заявив експерт.

Хоча іракці загалом схвалюють остаточне виведення американських військ, ті, хто хвилюється за силу підтримуваних Іраном груп, побоюються, що ці дії є передчасним. Прихильником такої думки є лідер сунітського племені у Фаллуджі, яке було активним осередком антиамериканського опору Абдулрахман аль-Зобайє. Він вважає, що Ірак може не впоратись з усіма викликами, які перед ним стоять

Ми вважаємо, що Ірак наразі ще не повністю готовий взяти на себе досьє безпеки. Усі іракці прагнуть повного суверенітету, і жоден іракець не заперечуватиме цього. Але я вважаю, що саме такого відходу та створення вакууму бояться всі іракці,

– заявив Абдулрахман аль-Зобайє.

Зверніть увагу! США вторглися до Іраку у 2003 році, щоб повалити сунітського мусульманського диктатора Саддама Хусейна, який очолював країну з 1979 року. Після повалення Хусейна американці окупували країну, встановили шиїтський уряд і вели боротьбу з повстанцями, перш ніж вивести свої війська наприкінці 2011 року.

Вони були змушені повернутися менш ніж через три роки, щоб допомогти іракським силам перемогти терористичне угруповування "Ісламська держава" у масштабній війні, що тривала з 2014 по 2017 рік. В ході операції "Іракська свобода" загинули приблизно вдвічі більше американців, ніж у паралельній війні в Афганістані, яка завершилася виведенням військ у 2021 році.

Останніми роками Ірак був однією з небагатьох країн, яка підтримувала тісні політичні та військові союзи як зі Сполученими Штатами, так і з Іраном, які іноді використовували його територію як поле бою.

Як реагують в Ірані?

Після виходу військ саме Іран та його сателіти стануть головною загрозою для Іраку. Тегеран дуже позитивно сприйняв новину про виведення військ.

Джасім аль-Бахадлі, зазначив, що проіранські ополченські групи не лише називатимуть дії Вашингтону своєю перемогою, а й прагнутимуть скористатись можливостями, щоб поширити свій вплив на Багдад. Командир Ісламського опору в Іраку, об'єднання збройних угруповань, які підтримує Іран, назвав виведення американських військ історичною перемогою іракських груп та нищівною поразкою Сполучених Штатів.

Тегеран, який стверджує, що його мета – змусити американські війська залишити весь Близький Схід, називає рішення Вашингтону перемогою своєї "осі опору" – союзних збройних груп по всьому регіону. Ісламська республіка заявила, що вітає виведення американського контингенту.

Групи опору зараз вживають заходів, іноді атакуючи та протистоячи американським військам,

– заявив іранський високопосадовець Амір Хаят Мокаддам.

Що відомо про загрозу "Ісламської держави"?

Деякі іракські працівники служб безпеки стверджують, що виведення військ США також може дати новий імпульс для боротьби бойовикам "Ісламської держави" (ІДІЛ). Попри поразку свого самопроголошеного халіфату майже десять років тому, прибічники терористичної організації зберігають мережу прихованих осередків.

На піку своєї могутності бойовики окупували третину Іраку та вбили тисячі людей. Курдський командир Сірван Барзані заявив, що брак американської розвідки, логістики та дронів дасть "Ісламській державі" шанс перегрупуватися.

Протягом понад двох тижнів ми спостерігаємо рухи сплячих осередків після того, як у ЗМІ було оголошено про офіційне виведення військ міжнародної коаліції з Іраку до кінця вересня. На мою думку, це підняло моральний дух бійців,

– розповів представник курдів.

Іракські сили безпеки заявили, що підозрюваний осередок ІДІЛ готував атаки смертників, які мали збігтися з виведенням військ. Спецслужби країни зазначають, що "Ісламська держава" хоче продемонструвати, що вона все ще здатна вчиняти масштабні криваві напади.

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня Дональд Трамп заявив, що очікує на "швидку" перемогу США у війні з Іраном. Також він висловив упевненість у падінні цін на нафту до довоєнного рівня.