Про це він повідомив у інтерв’ю Fox News.

Що сказав Трамп про війну з Іраном

Окрім перемоги, президент США також висловив упевненість у падінні цін на нафту до довоєнного рівня. Він також не виключив можливості нових військових ударів по Ірану напередодні майбутніх проміжних виборів у США.

Відповідаючи на запитання, чи можуть ці удари поновитися до виборів, Трамп зазначив:

Я не хочу цього говорити. Тобто це можливо, але я просто не хочу про це говорити,

– заявив Трамп.

Водночас президент США наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та через тиждень відновити переговори щодо ядерної програми. Серед умов Тегерана — зняття морської блокади США, скасування санкцій на продаж нафти та відновлення режиму припинення вогню в усьому регіоні.

Трамп підтвердив, що відхилив останню мирну пропозицію Ірану, яку американській стороні передали під час непрямих переговорів у Нью-Йорку.