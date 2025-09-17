На стенах Виндзорского замка в Великобритании появились изображения Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, которого признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Инцидент произошел накануне визита президента США в Лондон.

Что известно об инциденте в Виндзоре?

На стены замка в Виндзоре неизвестные вывели фотографии Вирджинии Джуфре – самой известной жертвы Эпштейна, которая умерла в апреле, а также изображения самого Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, приговоренной к 20 годам заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В свое время Джуффре утверждала, что Эпштейн и Максвелл втянули ее в сексуальные преступления с участием принца Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Принц, который отрицал все обвинения против него, все же достиг внесудебного соглашения с женщиной в 2022 году, отказавшись от королевских обязанностей в 2019 году.

Рядом с этим, на стенах Виндзорского замка оказались также фото Дональда Трампа вместе с Эпштейном.

По словам журналистов, скандал вокруг Эпштейна омрачил подготовку к государственному визиту Трампа в Великобританию. На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер был вынужден уволить лорда Мендельсона с должности посла Великобритании в США из-за сообщений в поддержку Эпштейна, которые тот посылал после его признания виновным в сексуальных преступлениях.

Уже вскоре стало известно, что полиция Виндзора арестовала четырех человек, подозреваемых в причастности к этой акции. Сейчас задержанные находятся под стражей.

Мы очень серьезно относимся к любой несанкционированной деятельности вокруг Виндзорского замка. Наши офицеры быстро отреагировали, чтобы остановить проекцию, и четыре человека были арестованы,

– заявила главный суперинтендант Фелисити Паркер.

Сейчас правоохранители проводят тщательно расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента.

