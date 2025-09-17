Скандал, омрачающий визит: на стенах Виндзорского замка появились фотографии Трампа и Эпштейна
- На стенах Виндзорского замка появились изображения Трампа, Эпштейна и других фигурантов скандала, что омрачило визит Трампа в Великобританию.
- Полиция Виндзора арестовала четырех человек, подозреваемых в причастности к этой акции, и проводит расследование.
На стенах Виндзорского замка в Великобритании появились изображения Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, которого признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Инцидент произошел накануне визита президента США в Лондон.
Что известно об инциденте в Виндзоре?
На стены замка в Виндзоре неизвестные вывели фотографии Вирджинии Джуфре – самой известной жертвы Эпштейна, которая умерла в апреле, а также изображения самого Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, приговоренной к 20 годам заключения за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
В свое время Джуффре утверждала, что Эпштейн и Максвелл втянули ее в сексуальные преступления с участием принца Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Принц, который отрицал все обвинения против него, все же достиг внесудебного соглашения с женщиной в 2022 году, отказавшись от королевских обязанностей в 2019 году.
Рядом с этим, на стенах Виндзорского замка оказались также фото Дональда Трампа вместе с Эпштейном.
По словам журналистов, скандал вокруг Эпштейна омрачил подготовку к государственному визиту Трампа в Великобританию. На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер был вынужден уволить лорда Мендельсона с должности посла Великобритании в США из-за сообщений в поддержку Эпштейна, которые тот посылал после его признания виновным в сексуальных преступлениях.
Уже вскоре стало известно, что полиция Виндзора арестовала четырех человек, подозреваемых в причастности к этой акции. Сейчас задержанные находятся под стражей.
Мы очень серьезно относимся к любой несанкционированной деятельности вокруг Виндзорского замка. Наши офицеры быстро отреагировали, чтобы остановить проекцию, и четыре человека были арестованы,
– заявила главный суперинтендант Фелисити Паркер.
Сейчас правоохранители проводят тщательно расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента.
Дело Джеффри Эпштейна: о чем идет речь
Джеффри Эпштейн – американский финансист, основатель компании J Epstein and Co. В 2008 – 2009 годах отбывал наказание за организацию проституции. 6 июля 2019 года был арестован по обвинению в принуждении несовершеннолетних к проституции. 10 августа того же года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.
По данным следствия, начиная с 1990-х годов, Эпштейн создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, или сотен несовершеннолетних.
Ранее Дональд Трамп имел близкие отношения с Джеффри Эпштейном. В связи с этим президента США неоднократно обвиняли в причастности к преступлениям его бывшего товарища.