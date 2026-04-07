Орбан в разговоре с Путиным заявил, что готов быть "мышью" возле российского "льва"

В октябре во время телефонного разговора с российским диктатором премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности способствовать урегулированию войны в Украине. Говорится в частности об организации саммита в Будапеште.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стенограмму разговора политиков.

Что известно о разговоре Путина и Орбана?

По данным опубликованной стенограммы, Орбан заверил, что готов помочь Владимиру Путину в "любом вопросе", где может быть полезным.