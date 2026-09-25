Президент Финляндии обратился к Илону Маску ради Украины

Россия не отказывается от намерения превратить территорию Украины в непригодную для жизни. Поэтому она уже готовится к систематическим ударам баллистикой по объектам энергетики и теплоснабжения.

В кулуарах Генассамблеи ООН президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска помочь Украине в борьбе с баллистической угрозой, пишет Reuters.

Что Стубб попросил у Маска для Украины?

По словам финского лидера, он попросил Маска расширить работу Starlink, чтобы Украина могла наносить удары по пусковым установкам баллистических ракет на территории России.

В преддверии зимы Украина остро нуждается в ракетах для Patriot. Украинские чиновники считают, что удары по баллистическим установкам могли бы компенсировать эту нехватку.

Я призываю Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет – как на оккупированной территории Украины, так и в России – в стратегических целях. Это помогло бы спасти жизни,

– сказал Стубб.

Говоря о подготовке к зиме, президент Финляндии назвал три вещи, в которых нуждается Украина.

Во-первых – это противовоздушная оборона. Во-вторых – энергетическая инфраструктура на зиму. Третье – деньги. "Именно над этим мы сейчас работаем. Мы готовим зимний пакет помощи, ведь я не вижу завершения войны до зимы", – уточнил финский лидер.

Напомним, что во время встречи с Дональдом Трампом 22 сентября Владимир Зеленский просил его разрешить использовать Starlink на территории России. Впрочем, американский президент заявил, что Киеву следует договариваться об этом напрямую с Маском.

К слову, сам Маск, по данным СМИ, готов предоставить Украине необходимое разрешение при условии согласия Белого дома.