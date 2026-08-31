Об этом сообщили Financial Times источники, знакомые с ситуацией.

Какое условие выдвинул Маск Украине для нового использования Starlink?

По словам источников, Маск сказал экс-министру обороны Михаилу Федорову, что готов разрешить Украине использовать дроны с Starlink для нанесения ударов по российским целям. Однако триллионер выдвинул условие – Украина должна получить аналогичное разрешение от Белого дома.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обращался к Маску с просьбой разрешить Украине использовать дроны с Starlink для ударов по пусковым установкам баллистических ракет на территории России.

Во время последнего визита в Белый дом Зеленский попросил президента США договориться с Маском о расширении использования Starlink. По мнению главы государства, тогда Украина смогла бы пережить зиму без дополнительных ракет для Patriot.

Если Маск откажется, Зеленский предложил альтернативу – предоставить Украине доступ к военной сети Starshield, созданной компанией SpaceX. Она предназначена для обороны и национальной безопасности. Однако Starshield может работать в Украине хуже, чем Starlink, а также является более дорогой и сложной системой.

Отметим, что определяющую роль в переговорах с бизнесменом играет экс-министр обороны Михаил Федоров.

Ранее его контакты с Маском увенчались успехом, а именно помогли ограничить использование Starlink российскими военными в Украине.

По словам бывшего министра, усиление украинских дальнобойных ударов по России является самым реальным способом заставить Путина прекратить войну.