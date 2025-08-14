Украина и Россия через тайный канал обменяли более 10 000 военнослужащих. Он появился еще весной 2022 года и стал уникальным явлением современной войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Россия планирует использовать пленных защитников "Азовстали" для кампании против Украины, – ЦПД

Как появился тайный канал?

Все началось ранней весной 2022 года. Во время боя под Киевом бригадный генерал и заместитель главы ГУР Украины Дмитрий Усов нашел в кармане убитого российского офицера мобильный телефон.

Усов позвонил на один из номеров из контактов и сразу предложил договоренность: "Ваш офицер мертв... тела ваших в обмен на тела наших". Так возник этот необычный канал обмена.

Кто является ключевыми фигурами?

Усов использовал позывной "Стайер" и почти не называл свое настоящее имя. Через два месяца после начала полномасштабного вторжения он установил контакт с генерал-лейтенантом ГРУ Александром Зориным, который ранее занимал ключевые должности в Ливии и Сирии.

По словам Усова, Зорин "на голову выше" других российских представителей, с которыми ему приходилось общаться ранее.

Это сотрудничество стало основой для регулярных обменов пленными. их первые переговоры привели к выводу украинских военных из "Азовстали", где на тот момент находилось более 2 500 бойцов.

В дальнейшем переговоры проводились с участием посредников из Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Как удалось расширить инфраструктуру обменов?

В Киеве штаб ГУР координирует процесс обмена пленными: собирают семьи военнопленных, анализируют российские сайты и соцсети, создают базу данных по каждому пленному, включая рост, цвет глаз и статус по Красному Кресту.

Освобожденные украинские солдаты иногда передавали списки своих товарищей, чтобы ускорить следующие обмены.

Каковы результаты работы канала?

Обмены происходили даже в условиях опасной логистики. Издание приводит пример сбития российского самолета Ил-76 с украинскими пленными. Иногда предлагались рискованные схемы.

Например, обменивать осужденных коллаборационистов или даже останки давно умерших российских шпионов.

Несмотря на это, секретный канал функционирует. По словам Усова, хотя стороны находятся в состоянии войны, они "установили определенный уровень коммуникации", и действуют честно в вопросах обмена пленными.

В чем уникальность тайного канала?

Военные историки отмечают, что такой постоянный обмен во время активной войны является чрезвычайно редким явлением.

Например, СССР удерживал немецких пленных до середины 1950-х, США и Северный Вьетнам начали обмены только в 1973 году, а Иран и Ирак завершили освобождение пленных только через десятилетие, за несколько дней до начала войны в Ираке в 2003 году.

Напомним, сегодня, 14 августа, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Из неволи удалось вернуть 84 украинца, среди них – военные и гражданские.