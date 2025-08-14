Україна та Росія обміняли понад 10 000 полонених через таємний канал, – WSJ
- Україна та Росія обміняли понад 10 000 військовослужбовців через таємний канал, створений навесні 2022 року, ініціатором якого став генерал Дмитро Усов.
- Канал обміну полоненими координується через штаб ГУР у Києві та за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії, забезпечуючи регулярні обміни під час активної війни.
Україна та Росія через таємний канал обміняли понад 10 000 військовослужбовців. Він з'явився ще навесні 2022 року та став унікальним явищем сучасної війни.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Як з'явився таємний канал?
Все розпочалося ранньою весною 2022 року. Під час бою під Києвом бригадний генерал і заступник голови ГУР України Дмитро Усов знайшов у кишені вбитого російського офіцера мобільний телефон.
Усов подзвонив на один із номерів із контактів і відразу запропонував домовленість: "Ваш офіцер мертвий... тіла ваших в обмін на тіла наших". Так виник цей незвичайний канал обміну.
Хто є ключовими фігурами?
Усов використовував позивний "Стаєр" і майже не називав своє справжнє ім’я. Через два місяці після початку повномасштабного вторгнення він встановив контакт із генерал-лейтенантом ГРУ Олександром Зоріним, який раніше обіймав ключові посади в Лівії та Сирії.
За словами Усова, Зорін "на голову вищий" за інших російських представників, з якими йому доводилося спілкуватися раніше.
Ця співпраця стала основою для регулярних обмінів полоненими. їх перші переговори призвели до виведення українських військових із "Азовсталі", де на той момент перебувало понад 2 500 бійців.
Надалі переговори проводилися за участю посередників із Туреччини, Катару та Саудівської Аравії.
Як вдалося розширити інфраструктуру обмінів?
У Києві штаб ГУР координує процес обміну полоненими: збирають сім'ї військовополонених, аналізують російські сайти і соцмережі, створюють базу даних щодо кожного полоненого, включно зі зростом, кольором очей і статусом за Червоним Хрестом.
Звільнені українські солдати іноді передавали списки своїх товаришів, щоб прискорити наступні обміни.
Якими є результати роботи каналу?
Обміни відбувалися навіть в умовах небезпечної логістики. Видання наводить приклад збиття російського літака Іл-76 із українськими полоненими. Іноді пропонувалися ризиковані схеми.
Наприклад, обмінювати засуджених колаборантів або навіть останки давно померлих російських шпигунів.
Попри це, секретний канал функціонує. За словами Усова, хоча сторони перебувають у стані війни, вони "встановили певний рівень комунікації", і діють чесно в питаннях обміну полоненими.
У чому унікальність таємного каналу?
Військові історики зазначають, що такий постійний обмін під час активної війни є надзвичайно рідкісним явищем.
Наприклад, СРСР утримував німецьких полонених до середини 1950-х, США та Північний В’єтнам розпочали обміни лише у 1973 році, а Іран і Ірак завершили звільнення полонених лише через десятиліття, за кілька днів до початку війни в Іраку у 2003 році.
Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З неволі вдалося повернути 84 українця, серед них – військові та цивільні.