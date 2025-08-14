Чтобы подготовиться к возможному китайскому нападению с моря, Тайвань активно создает собственные морские беспилотники. При этом Тайбэй опирается на опыт Украины, которая благодаря надводным дронам смогла установить контроль над значительной частью Черного моря и укротить российский флот.

Первый тайваньский морской дрон Sea Shark 400 появился еще в 2023 году, но после его презентации был длительный период тишины. Только недавно Тайвань показал сразу несколько новых моделей, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как Тайвань производит аналоги украинских дронов?

Kuaiqi – наиболее похож на украинские аналоги. Имеет скорость около 80 километров в час, оснащен спутниковой связью Kymeta и может нести боевую часть для ударов как дрон-камикадзе.

Endeavour Manta – аппарат с футуристическим дизайном в форме тримарана, длиной 8,6 метра и шириной 3,7 метра. Может работать как беспилотный или с экипажем.

Sea Shark 800 – продолжение линейки Sea Shark с, вероятно, боевой частью и защищенными двигателями для повышенной живучести.

Piranha 9 – 9-метровый дрон с радиопоглощающим покрытием и специальной формой, что уменьшает заметность для радаров, чего обычно не делают на меньших дронах.

Модели морских дронов Тайваня / Фото Naval News

Морские дроны, действительно могут стать эффективным барьером против китайского десанта. Однако для этого нужна целая сеть специализированных аппаратов, каждый из которых будет выполнять какую-то одну задачу: атаковать корабли, запускать беспилотники или сбивать вражеские дроны. Также они должны быть дешевыми, массовыми и способными быстро адаптироваться к новым угрозам. Тайвань, вероятно, имеет прекрасные возможности масштабировать такое производство.