Теперь все зависит от Зеленского, Трамп подвел итоги встречи с Путиным, – Трамп подвел итоги встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп на Аляске провел встречу с Хозяином Кремля Владимиром Путиным. После он в интервью Fox New рассказал подробно о ней.

По словам Трампа, встреча с Путиным была довольно объемной, и они договорились по многим вопросам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47.

К теме Путин прокомментировал переговоры с Трампом

Что Трамп сказал об Украине и Зеленском?

По словам президента США, реализация вопроса о войне в Украине теперь "полностью зависит от Зеленского". Кроме того, он считает, что должны вмешаться европейские страны.

Также он сказал, что может присутствовать на встрече лидеров Украины и России, но "если они захотят.

"Сегодня у нас была очень хорошая встреча, и я думаю, что многие пункты были обсуждены по украинскому вопросу .... Что касается меня, то пока нет соглашения, но следует к нему прийти. Мы достигли большого прогресса",

– подчеркнул Трамп.

Он добавил, что хочет положить конец этой войне. И если удастся – это будет очень хорошо.

"Хочу, чтобы люди перестали гибнуть в Украине", – подчеркнул президент США.

Кроме того, политик отметил, что стороны достаточно близки к соглашению. В то же время он посоветовал Зеленскому "заключить сделку", назвав Россию "великой державой, а Украина – нет".