В четверг, 16 октября, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили обсудили также войну в Украине. Однако после этого американский президент не исключил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk.

Однако вряд ли он обяжется сделать это уже на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. Детали сообщили для CNN ознакомленные с ситуацией источники, передает 24 Канал.

Предоставит ли Трамп Tomahawk для Украины?

Примерно за 24 часа до запланированной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме Путин сделал "последнюю попытку вмешаться в дела американского президента и остановить все разговоры об отправке летального оружия США в Киев".

Однако после разговора с российским диктатором Трамп якобы не исключил из обсуждения возможность предоставления Tomahawk, хотя вряд ли США объявят о таком решении во время встречи 17 октября.

В то же время, по данным двух источников CNN, ситуация всегда может измениться, когда президент останется наедине с украинской делегацией.

Американские чиновники также отметили – течение последних недель Трамп как публично, так и частным образом демонстрировал большую приверженность к тому, чтобы позволить Украине получать ракеты большой дальности. Администрация даже подготовила соответствующий план на случай, если президент даст соответствующий приказ, что может произойти в любой момент.

Трамп медлил, надеясь узнать от Зеленского, как именно он планирует использовать это оружие,

– пишут в CNN.

Интересно! По данным высокопоставленного источника Reuters, Украина подготовила для Трампа презентацию о том, как будет использовать Tomahawk, и как они могут изменить ход войны.

К слову, Зеленский считает, что предоставление таких ракет Киеву заставит Путина вернуться за стол переговоров.

Другой американский чиновник отметил, что Трамп сосредотачивается прежде всего на дипломатическом подходе урегулирования войны, поэтому угроза отправить Tomahawk в Украину является лишь одним из средств в рамках этих усилий.

Что говорят эксперты о разговоре Путина и Трампа?