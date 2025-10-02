Сотни американских генералов собрались в большом зале в ожидании выступления президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. Масштаб и специфика события вызвали активное обсуждение в СМИ. Некоторые ожидали, что Трамп планирует объявить войну, другие жаловались на проблемы безопасности, ведь собрать все командование США в одном месте в известное время – очень рискованно. Однако в результате событие оказалось менее впечатляющим и одновременно более тревожным, чем любые ожидания.

24 Канал проанализировал, зачем Трамп собрал американское командование для личного выступления, как на это реагируют сами американские военные и при чем здесь "культурная война" и борьба с оппозицией? В этом нам помог разобраться политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

О чем Трамп говорил с генералами и для чего собрал?

Президент США Дональд Трамп и министр войны (согласно новому ребрендингу, проведенному накануне в Пентагоне) Пит Хегсет провели многочасовую встречу с высшим офицерским составом вооруженных сил США.

Трамп и Хегсет выбрали формат, скорее напоминающий предвыборную речь, чем классическое военное совещание, ведь львиную часть выступления заняла критика предшественников-демократов и лично Джо Байдена, восхваление собственных достижений и обещания реформировать войско, чтобы оно больше не выглядело "слабым".



Хегсет пообещал бороться с "woke-культурой" внутри армии / Фото Getty Images

Пит Хегсет сосредоточил внимание не столько на боевых достижениях американской армии, сколько на внешнем виде офицеров и их физической подготовке. Министр отметил, что демократы слишком "расслабили" войска дополнительными политическими задачами – от вопросов полового и расового многообразия до климатической политики.

В конце концов все свелось к критике "леваков" и их подхода к государственному управлению, в частности, в военной сфере. Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в комментарии для 24 Канала назвал это частью "культурной войны", развернутой MAGA против политических оппонентов.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надо понимать, что теперь и демократы, и республиканцы одинаково будут цепляться к любым вопросам. Одно из ключевых – это культурная война, которую MAGA ведет против "левых". Большая часть речи как Трампа, так и Хегсета была именно о том, что они будут делать иначе. Как сделают армию снова великой, как изменят подход к несению службы, как будут демонстрировать силу. Почему Министерство войны? Что такое "этос воина"? Все это не только о дисциплине, но и о нарративе. Даже такие мелочи, как правила ношения бороды, мол, хочешь бороду – иди в спецназ, а иначе – брейся, становятся частью пропаганды. По сути, это подготовка общества и армии к культурной войне и возможным экстренным сценариям.

Впрочем, сам президент США в своем потоке сознания, сумбурно перескакивая с темы на тему, вспомнил и свое разочарование в Путине и снова раскритиковал слабость России на поле боя. Трамп в очередной раз охарактеризовал войска Путина как "бумажного тигра" из-за их неспособности победить в войне и подчеркнул неприемлемость российских атак дронами на Киев. Также он снова предложил наладить дипломатию и организовать встречу между Владимиром Зеленским и Путиным ради прекращения боевых действий в Украине.

Не остался без внимания и комический, по мнению многих украинцев, комментарий Трампа в отношении экс-президента России Дмитрия Медведева. Дональд Трамп в свойственной ему манере поставил под сомнение умственные способности Медведева, или точнее "парня, который работает на Путина", и подчеркнул, что в прошлый раз приказал переместить атомные подводные лодки США ближе к России в ответ на посты последнего в соцсетях.



Трамп назвал ядерное оружие "n-word" и подчеркнул, что оба варианта употребления этого термина – недопустимы / Фото Getty Images

Но какой бы комичной ни казалась эта история, подобные заявления могут наоборот ослабить позиции американского президента. Александр Краев объясняет, что такая обсессия Трампа вокруг ядерного оружия открывает для врагов США широкий простор для манипуляций. Ведь если во время публичных выступлений ты постоянно повторяешь, что ядерное оружие страшное и недопустимое, тогда оппонентам очень легко давить на эту болевую точку, буквально угрожая его применением.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Когда Трамп называет ядерное оружие "словом на N" и повторяет, что о нем "никогда нельзя говорить" и "никогда нельзя применять", но это не просто табу или риторика. Это также демонстрирует его уязвимость, что им действительно можно манипулировать через ядерный шантаж. То, что Россия долго успешно использовала против европейцев, теперь может работать и против него – то есть буквально принуждать его к определенным решениям из-за страха перед ядерной эскалацией.

Реакция генералов и адмиралов была сдержанной. Аплодисментов и фанфар почти не было – все сидели тихо, кто-то из присутствующих делал заметки. В то же время Трамп пытался разрядить атмосферу шутками, призывая слушателей чувствовать себя "свободно", но в то же время подчеркивал свою главную линию – "мир через силу" и готовность применить военные опции, если дипломатия потерпит крах.

Призывы готовиться к войне?

Во время своей речи Дональд Трамп вспомнил и о Венесуэле, обвинив ее в поддержке наркотрафика в США и провоцировании миграционных потоков. Он прямо заявил, что Венесуэла собирает в своих тюрьмах преступников и нелегально переправляет их на территорию США. Эти риторические обвинения, озвученные перед американским генералитетом, частично стали оправданием военной активности США возле венесуэльских берегов. Впрочем, за такой риторикой стоят и более широкие стратегические интересы.

Военная эскалация в Карибском регионе началась в сентябре 2025 года.

Президент Трамп санкционировал серию ударов по венесуэльским судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков.

Операции сопровождались развертыванием военных кораблей и авиации вблизи венесуэльских вод.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности ввести чрезвычайное положение и мобилизовать вооруженные силы в случае дальнейших агрессивных действий США.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Во-первых, Венесуэла действительно является хабом, откуда, с участием китайцев, россиян и картелей, в США попадает огромное количество наркотиков. Во-вторых, учитывая ее запасы нефти, газа и даже редкоземельных ископаемых, Трамп стремится создать рычаги давления. Если Венесуэла хочет вернуться к жизни без санкций, это должно произойти на условиях США. Это часть его стратегии, когда перед любыми переговорами он пытается получить максимальное количество козырей. В случае Венесуэлы эти козыри в основном военного характера.

Но кроме борьбы с наркотрафиком, Венесуэла остается важным энергетическим узлом для США. В августе 2025 года администрация Трампа позволила компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле, хотя и с ограничениями по объемам экспорта и запретом на прямые финансовые операции с правительством Мадуро.

В условиях усиления санкций против России и стремления заставить Индию сократить импорт российской нефти возобновление поставок из подсанкционной Венесуэлы выглядит вполне реалистичным вариантом.



Сегодня США уже переместили корабли, самолеты и около 4,5 тысячи военных вблизи Венесуэлы / Al Jazeera

В то же время после нескольких недель тарифного давления и споров с Вашингтоном в Индии заявили, что готовы сократить закупку российской нефти, но при одном условии – США должны открыть один из подсанкционных каналов: Иран или Венесуэлу. Снять санкции с Ирана сейчас практически невозможно, поэтому через силовое давление Трамп пытается переформатировать Венесуэлу и ее режим под собственные стратегические нужды.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Да, добыча в Венесуэле дороже и сложнее, но именно поэтому она ценна – это запасной вариант на случай нестабильности в ОПЕК. Трамп не может позволить себе давить настолько жестко на ключевых арабских партнеров, поэтому нужен ресурс, который можно использовать как рычаг. И Венесуэла на эту роль подходит прекрасно. Через нее можно одновременно давить и на Россию, и на Китай, которые имеют там свои интересы. Это такой обоюдоострый меч, что его можно направить как против одного оппонента, так и против другого.

Таким образом, военная эскалация США вокруг Венесуэлы может иметь не только мотивы безопасности, но и экономические, и геополитические. Под видом борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией США стремятся обеспечить себе доступ к венесуэльским энергоресурсам – важному элементу в контексте санкционной политики и глобальной энергетической безопасности.

Рекордный военный бюджет: популизм и реакция генералитета

Очевидно, что для достижения своих целей Трампу понадобится усиление армии и увеличение ее финансирования. Президент США с трибуны заявил американским генералам, что следующий военный бюджет станет "рекордным" и достигнет 1 триллиона долларов. Впрочем, по мнению аналитика Александра Краева, в этом нет ничего нового – история с постоянным повышением оборонных расходов в США длится уже годами.

Александр Краев политолог и эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Следует помнить, что США почти каждый год устанавливают новый рекорд военного бюджета в течение последнего десятилетия. Теперь Трамп объявил о триллионе долларов, тогда как в прошлом году расходы составляли около 900 миллиардов. И даже эта цифра превышала совокупный бюджет двадцати следующих за США государств с наибольшими оборонными расходами. Такой рост вполне экономически обоснован: он учитывает инфляцию, повышение цен и общие рыночные колебания. Так что на самом деле Трамп приписывает себе "достижения", которые таковыми по сути не являются.

Если же посмотреть на ситуацию с другой стороны, то и само выступление, и попытка заработать благосклонность военных за счет повышенного финансирования вписываются в популистские мотивы Трампа накануне промежуточных выборов. Он пытается создать образ президента-защитника армии, который возвращает ей "былое величие" и одновременно подчеркивает собственную роль в укреплении вооруженных сил.



Командующие Вооруженных сил США в Европе, Азии и на Ближнем Востоке также были вынуждены прибыть в США для выступления Трампа и Хегсета / Фото AP

В конце концов, в американских медиа начала появляться реакция военных, как действующих, так и отставных. Многие офицеры восприняли встречу скорее как предвыборное мероприятие, чем как серьезное совещание по вопросам подготовки армии. Некоторые сравнивали ее с пресс-конференцией, а не рабочим брифингом. Отмечалось также, что событие можно было бы заменить обычным имейлом, вместо того, чтобы отрывать офицеров от выполнения обязанностей длительными перелетами.

Кроме того, сама концентрация сотен топ-офицеров в рамках одного события, которая должна была бы создать символический эффект давления на оппонентов США, одновременно несла и определенный риск. Собрание большинства командного состава США в одном известном месте и в конкретное время вызвало недоумение среди генералитета из-за очевидного пренебрежения мерами безопасности.

"Враг внутри": с кем хочет бороться Трамп?

Самым тревожным заявлением Трампа стал его призыв готовиться к войне с "врагом внутри". Президент прямо назвал крупные американские города "полем боя" – и выглядело это не как меткая метафора, а скорее как практическая инструкция. Мол, города вроде Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса должны стать "тренировочными площадками" для военных.

Вместе с пока риторической кампанией Пита Хегсета против "woke-армии" и левых ценностей в армии и учитывая реальное использование Национальной гвардии в оппозиционных штатах, такие призывы "бороться с внутренним врагом" звучат значительно страшнее, чем обычный предвыборный популизм. За этой риторикой скрывается четкая тактика, согласно которой для достижения политических целей может быть применено прямое силовое вмешательство – не за счет наемной массовки, а руками вооруженных сил США.

Военнослужащие Национальной гвардии США во время протестов в Лос Анджелесе в июле, 2025 года / Фото AP

Стоит заметить, что увлечение Трампа авторитарными лидерами не проходит бесследно. Маркировка инакомыслящих как внутреннего врага облегчает легитимацию чрезвычайных мер против них. Фактически, президент США и министр "войны" публично говорят о возможном применении военных в мирных городах, что постепенно нормализует идею привлечения армии к внутриполитическим процессам. Это крайне рискованно даже при условии, что в отдельных американских городах действительно растет уровень преступности.

Юридические и общественные последствия такой политики очевидны. Массовые милитаризованные патрули, привлечения Национальной гвардии или активных подразделений армии для обуздания протестов или контроля над городами могут противоречить конституционным принципам и подрывать саму американскую демократическую систему, которая опирается на широкие полномочия местного самоуправления.

Так что риторика о "внутреннем враге" это не только инструмент популизма и попытка угодить генералитету, вернувшись к образу "старой-доброй Америки" в условиях роста оборонных бюджетов. Это также рецепт для системного подавления гражданских свобод: вместо политического диалога с оппозиционными губернаторами или мэрами будет подключен силовой механизм давления.