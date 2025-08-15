Американский и российский лидеры планируют встретиться на Аляске уже сегодня. Ожидается, что главной темой встречи станет завершение российской войны в Украине. В то же время на двустороннем саммите будет отсутствовать не только Украина, но и ее европейские партнеры.

24 Канал узнавал в Лондоне и Брюсселе, какую роль играет Евросоюз в мирных переговорах, кто имеет влияние на Трампа и чем могут завершиться переговоры без участия Европы.

Трамп и Путин устанавливают новые правила в Европе?

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске уже вскоре вечером. Это будет первая встреча Трампа во время его второй каденции с Владимиром Путиным, фактически обеспечивая его выход из западной политической изоляции. Историческая встреча, как ее уже окрестили международные СМИ, состоится на объединенной военной базе "Элмендорф-Ричардсон" в городе Анкоридж.

Место встречи выбрали неслучайно. Со своей стороны Россия предлагала такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию.



Как пишут в The Washington Post, США предлагали провести саммит в Европе. Однако из-за ордера Международного уголовного суда Путина могут арестовать там по обвинениям в военных преступлениях в Украине.

Главной темой встречи станет прекращение огня в Украине, ведь эти усилия вряд ли можно считать настоящим путем к долговременному миру. Сам Трамп отмечал, что он не будет заключать никаких мирных соглашений с Путиным, поскольку это не его работа. Зато он планирует понять, возможно ли достичь этого соглашения позже, когда привлекут украинских переговорщиков.

Вероятно, в первые две минуты я буду знать, можно ли заключить соглашение, потому что это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки,

– заявил Трамп.

Европейские фавориты Трампа: кто они и имеют ли голос в Вашингтоне?

Первая встреча двух лидеров не предусматривает привлечения ни украинской стороны, ни руководителей государств-членов ЕС. Отсутствие Владимира Зеленского Трамп объяснил тем, что за три с половиной года полномасштабной войны не увидел эффекта от его усилий. Однако после переговоров с Путиным Трамп планирует сразу же позвонить президенту Украины и провести отдельный разговор с европейскими лидерами. А возможно даже и встретиться.

Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ (CER), сомневается, что встреча на Аляске будет иметь долгосрочный эффект, и убежден, что даже если бы европейцы присутствовали, они вряд ли смогли бы реально повлиять на процесс.

Ян Бонд Заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Потому что я не считаю, что Трамп способен навязать Украине какое-то решение, хотя он может ухудшить ее положение. Но, думаю, он способен сделать это независимо от того, будут ли европейцы в комнате.

Стоит отметить, что перед встречей с Путиным американский президент все-таки советуется с европейцами. 13 августа, за два дня до саммита на Аляске, Трамп провел онлайн-конференцию с лидерами ЕС и генсеком НАТО. Те, хотя и поддерживают мирные усилия Трампа, отмечают: будущее Украины должно обсуждаться при ее участии, а все решения – приниматься вместе. Поэтому европейцы и призвали Трампа пригласить Владимира Зеленского на Аляску, но американский лидер отверг такую просьбу.

По данным Reuters, во время разговора руководители государств-членов ЕС пытались предупредить президента США о рисках заключения перемирия ценой интересов Киева. Этот тезис подтверждает в комментарии 24 Каналу и Аманда Пол, заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC).

Аманда Пол заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC) Поскольку Европа не будет присутствовать на встрече Трампа и Путина, она фактически оказалась в стороне, несмотря на то, что будущее европейской безопасности напрямую связано с тем, как закончится война России против Украины. Ее главная роль заключается в том, чтобы заранее повлиять на Трампа, подготовить для него ключевые тезисы и требования, которые он должен выдвинуть Путину, и убедиться, что он полностью осознает, насколько высоки ставки для будущего Украины как суверенного государства, а также для европейской безопасности, и какое потенциальное влияние будут иметь его лишние уступки Кремлю.

Прислушается ли Трамп к европейским союзникам – покажет время. И многое зависит от того, чьи голоса он услышит громче всего. Эксперты уже очертили круг фаворитов:

канцлер Германии Фридрих Мерц,

генсек НАТО Марк Рютте,

премьер Италии Джорджия Мелони,

премьер Великобритании Кир Стармер,

президент Франции Эммануэль Макрон,

президент Финляндии Александр Стубб – известен своей страстью к гольфу, как и сам Трамп.

Однако это не гарантирует, что он будет к ним прислушиваться, но есть большая вероятность, что некоторые из их слов до него дойдут. Важным будет то, как они объяснят ситуацию. Важно поднять вопрос об украинских детях, которых Россия похитила и депортировала, поскольку это касается Трампа, и он должен поднять этот вопрос во время встречи с Путиным,

– добавила Аманда Пол.

По мнению Бонда, Трамп слушает прежде всего тех, кто ему льстит, а это означает, что ему вряд ли скажут, когда он ошибается.

Троянский конь Кремля в ЕС: как Орбан раскалывает Союз?

Лидером, к которому точно все-таки прислушивается Дональд Трамп, стал всем известный своей антиукраинской позицией венгерский премьер Виктор Орбан. Недавно Трамп и сам рассказал о советах от венгерского коллеги. Американский лидер охарактеризовал своего визави как "очень умного человека, которого кто-то любит, а кто-то нет". Он рассказал, что задал венгерскому премьеру вопрос, может ли Украина победить Россию.

Он посмотрел на меня, будто говоря: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия – огромная страна, и они завоевали свою страну и завоевали свою жизнь через войны. Они воюют. Это то, чем они занимаются". Он сказал: "Китай победит вас торговлей. Россия победит вас войной". Это было очень интересно,

– привел Трамп детали консультаций с Орбаном.

Венгерский премьер продолжает подыгрывать Москве не только раздавая советы президенту США, но и блокируя общую позицию ЕС. Накануне саммита Трампа – Путина, Евросоюз так и не смог единодушно согласовать документ в поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался подписать заявление, поэтому его обнародовали от имени 26 европейских лидеров.

Позже венгерский лидер объяснил, почему не поддержал совместное заявление. Он отметил, что давать указания со стороны – неуместно. Кроме того, Орбан предложил провести саммит ЕС – Россия.

Такие действия не только подрывают единство ЕС, но и показывают: Евросоюз еще не дорос до игрока геополитического уровня. Именно поэтому Трамп, как и ранее Путин, не прислушиваются к официальным представителям ЕС – президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или руководительницы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас. Поэтому Евросоюз пока остается наблюдателем большой игры, а не ее активным участником.

Гарантии безопасности для Украины от Европы

По мнению аналитика Яна Бонда, вопрос не в том, прислушивается ли Дональд Трамп к европейцам, а в том, могут ли они сами что-то сделать, чтобы Путин не одержал победу в этой войне. И он убежден: могут. Впрочем, стоит добавить, что могут, но действуют очень ограниченно.

Эксперт считает, что такое "бездействие" частично объясняется верой в то, что проблема исчезнет сама, без серьезных усилий для ее решения.

Ян Бонд Заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Частично это связано с успехом российской пропаганды, которая делает Россию гораздо сильнее, чем она есть на самом деле. Знаете, мы должны постоянно напоминать себе, что Россия уже не является супердержавой, а европейцы вместе гораздо сильнее России. Они просто должны работать вместе, чтобы это продемонстрировать.

Однако роль Европы выходит за пределы текущей военной и финансовой помощи – она также может ввести гарантии безопасности, чтобы предотвратить новую агрессию России в будущем.

Идея о размещении европейских миротворцев на территории Украины, которую активно обсуждали в начале 2025 года, похоже отошла на второй план.

Одной из возможных европейских гарантий безопасности называлось членство Украины в Евросоюзе. Хотя это и имеет экономические и геополитические преимущества, в конце концов это не является панацеей от дальнейшей российской агрессии.

Согласно Договору о Европейском Союзе, любой член ЕС, который подвергается нападению, имеет право на обязательную гарантию безопасности. Впрочем, на практике неизвестно, как это будет работать.

Проблема заключается в том, что сейчас ЕС не имеет военных сил или военных командных структур, чтобы реализовать такую гарантию для страны, которая подвергнется нападению. Поэтому Европа должна очень быстро подумать над тем, как она может обеспечить защиту любой страны-члена, а не только Украины, в условиях, когда, например, американцы могут заблокировать действия НАТО,

– говорит Ян Бонд.

Другая проблема, с учетом потенциального членства в ЕС, – это удаленность этой перспективы. Во время польского председательства в Совете ЕС Украине так и не удалось открыть первый кластер, чтобы стартовать в переговорах о вступлении через блок Венгрии. Но этот евроинтеграционный путь блокируют не только внешние факторы: в европейских столицах ситуация с законом о НАБУ и САП не осталась незамеченной.

"Я думаю, что хотя и были разговоры о способах включения Украины в часть внутреннего рынка ЕС и т.д., даже это в настоящее время кажется достаточно далекой перспективой. И последние события относительно независимости НАБУ и САП действительно не помогли Украине", – сказал Ян Бонд.

Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского без европейцев

Еще до встречи с Путиным Дональд Трамп уже анонсирует возможную трехстороннюю встречу с российским и украинским лидерами. При этом об участии европейцев пока речь не идет. Если бы такая встреча состоялась, без поддержки европейских союзников ситуация могла бы напоминать Овальный кабинет, где президент Украины услышал бы об "отсутствии карт" не только от Трампа, но и от Путина.

Аманда Пол заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC) Если ЕС или европейцы также окажутся вне будущей трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина, это будет очень плохой новостью и покажет, что ЕС имеет мало влияния и значения в глазах Трампа. Конечно, это будет на руку Путину. В то же время возникает другой вопрос: кто именно будет представлять Европу на таком будущем саммите. Это то, что европейцам нужно решить самим.

По мнению Яна Бонда, встреча в таком формате трио вообще маловероятна. На это как минимум влияет тот факт, что Путин не считает президента Украины легитимным. В то же время как отмечает эксперт, даже если такой сценарий станет реальностью, он вряд ли будет удобным для Зеленского, ведь в такой конфигурации Трамп и Путин могут действовать совместно, пытаясь навязать Украине невыгодные условия.

"Но если эта встреча состоится, то Трамп и Путин могут попытаться убедить Зеленского согласиться на очень невыгодную сделку. Но я не понимаю, почему Зеленский должен был бы на это соглашаться. Это как быть на встрече с хулиганом. Хулиган будет кричать и пытаться запугать вас. Но в конце концов, Зеленский должен делать то, что является правильным для страны, а это означает не идти на уступки ни Путину, ни Трампу", – добавил Бонд.