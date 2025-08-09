Может разозлить: в NYT предположили реакцию Трампа на отказ Зеленского от обмена территориями
- Президент США Дональд Трамп может разозлиться из-за отказа Владимира Зеленского от территориальных уступок в соглашении с Россией.
- Зеленский подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает отступления или передачи территорий, категорически отклонив предложения Трампа.
Президент США Дональд Трамп скорее всего разозлится в случае отказа украинского президента Владимира Зеленского от территориальных уступок в будущей сделке в пользу России.
Ранее американский лидер уже неоднократно обвинял Украину в нежелании мира именно из-за территориального вопроса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Как Трамп может отреагировать на отказ Зеленского?
Издание приводит заявление Владимира Зеленского, обнародованное 9 августа, в котором он отметил, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, и отступать от этого или отдавать земли оккупанту никто не планирует.
Таким образом он категорически отклонил предложение президента Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать "определенный обмен территориями", план, который фактически будет означать передачу территории Москве.
Его резкий отказ может разозлить господина Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных целей внешней политики, даже если это означает принятие условий, невыгодных для Киева,
– говорится в статье.
К слову, Axios сообщало, что чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран в эти выходные планируют встретиться в Великобритании. Они хотят достичь общей позиции перед встречей Трампа и Путина.