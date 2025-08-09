Президент США Дональд Трамп скорее всего разозлится в случае отказа украинского президента Владимира Зеленского от территориальных уступок в будущей сделке в пользу России.

Ранее американский лидер уже неоднократно обвинял Украину в нежелании мира именно из-за территориального вопроса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Трамп может отреагировать на отказ Зеленского?

Издание приводит заявление Владимира Зеленского, обнародованное 9 августа, в котором он отметил, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, и отступать от этого или отдавать земли оккупанту никто не планирует.

Таким образом он категорически отклонил предложение президента Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать "определенный обмен территориями", план, который фактически будет означать передачу территории Москве.

Его резкий отказ может разозлить господина Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных целей внешней политики, даже если это означает принятие условий, невыгодных для Киева,

– говорится в статье.

К слову, Axios сообщало, что чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран в эти выходные планируют встретиться в Великобритании. Они хотят достичь общей позиции перед встречей Трампа и Путина.