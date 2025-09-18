Президент США Дональд Трамп объявил о новых шагах против левых группировок после гибели правого активиста Чарли Кирка. Он заявил, что антифашистское движение следует считать "террористической организацией".

Трамп заявил на Truth Social, что он "определяет" движение террористической организацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Reuters.

Почему Трамп объявил Antifa террористической организацией?

Трамп призвал к тщательному расследованию тех, кто финансирует ANTIFA, с соблюдением самых высоких правовых стандартов.

Пока не понятно, какой юридический вес имеет заявление президента. Эксперты напоминают, что Antifa не имеет централизованной структуры или иерархии, а является скорее идеологическим движением.

Справка: Antifa – это общее название движений, выступающих против фашизма. Туда можно отнести различные левые и леворадикальные партии и организации, которые различным образом борются с тем, что они считают фашистскими или неонацистскими тенденциями и различными формами дискриминации. Движение не имеет четкой организации, а потому ему фактически можно приписать как мирные акции, так и незаконные методы борьбы.

Это объявление прозвучало на следующий день после того, как прокуроры штата Юта выдвинули обвинения 22-летнему Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве Кирка. Доказательств его связи с какими-либо организованными группами пока не обнаружено, а мотивы остаются неясными.

Трамп и представители его администрации неоднократно указывали на ответственность левых движений в создании агрессивной среды в отношении консерваторов. Белый дом готовит исполнительный указ по политическому насилию и языку ненависти, заявил ранее в среду чиновник администрации Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с Fox News заявил, что трагедия стала следствием левой политической радикализации. Он добавил, что Белый дом работает над тем, чтобы финансовые сети, связанные с левым насилием, признали террористическими.

Критики обвиняют Трампа в том, что он пытается использовать убийство Кирка как инструмент для давления на своих политических оппонентов.

Еще в 2020 году Трамп впервые выдвигал идею признания Antifa террористической организацией на фоне массовых протестов после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда юристы отмечали, что подобный шаг не имеет правовой основы, практически невыполним и может поставить под угрозу свободу слова, ведь соблюдение определенной идеологии само по себе не является преступлением.

Белый дом пока не предоставил дополнительных комментариев.

Что известно об убийстве Кирка?